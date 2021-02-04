Aposta de Santa Maria de Jetibá fatura mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

A cidade capixaba de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, é conhecida como a capital nacional na produção de ovos, tendo uma produção anual de incríveis 361 milhões de dúzias (em 2019) somente de galinhas, de acordo com a Pesquisa de Pecuária Municipal, atrelada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
E por lá um apostador simples aparentemente encontrou a "galinha dos ovos de ouro", ao acertar as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas na noite desta quarta-feira (03). Com o acerto, o sortudo embolsou a quantia de R$ 1.679.845,72.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta acertadora foi feita na Lotérica Pomerana. Além do felizardo de Santa Maria, outra aposta de Salvador, na Bahia, também acertou os números 01, 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, e embolsou a mesma quantia. Esta aposta, entretanto, foi realizada na modalidade de bolão, e o valor será rateado entre os cotistas.
Nesta quinta-feira (4), mais gente pode tirar a sorte grande. No sorteio que desta noite, o acumulado está em aproximadamente R$ 4 milhões. O valor da aposta mínima da Lotofácil é de R$2,50. O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.