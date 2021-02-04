Aposta de Santa Maria de Jetibá fatura mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O apostador realizou a aposta na Lotérica Pomerana, em Santa Maria de Jetibá, e embolsou mais de R$ 1,6 milhão Crédito: Reprodução/Google Maps

E por lá um apostador simples aparentemente encontrou a "galinha dos ovos de ouro", ao acertar as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas na noite desta quarta-feira (03). Com o acerto, o sortudo embolsou a quantia de R$ 1.679.845,72.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta acertadora foi feita na Lotérica Pomerana. Além do felizardo de Santa Maria, outra aposta de Salvador, na Bahia, também acertou os números 01, 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, e embolsou a mesma quantia. Esta aposta, entretanto, foi realizada na modalidade de bolão, e o valor será rateado entre os cotistas.