Uma aposta de Vila Velha foi sorteada no concurso 403 do Dia de Sorte e embolsou mais de R$ 207 mil Crédito: Divulgação/Caixa

Your browser does not support the audio element. Apostador de Vila Velha acerta em cheio na loteria e fatura R$ 207 mil

R$ 207.744,80. Mega da Virada não veio, mas a loteria reservou um começo de ano com mais dinheiro no bolso para um apostador de Vila Velha . Na noite desta quinta-feira (7), um felizardo acertou os 7 números do prêmio do concurso 403 do "Dia de Sorte". Com o acerto, o sortudo embolsou a quantia exata de

A aposta foi realizada na Loteria Cobilândia, que fica no bairro que dá nome à lotérica e os números sorteados foram 04, 09, 11, 25, 26, 29 e 30. Outra aposta feita no Estado também foi contemplada no concurso, mas com apenas seis acertos. Esta foi registrada em Cariacica e o prêmio é de R$ 2.023,49.

COMO JOGAR

Segundo a Caixa, para realizar um jogo no concurso é preciso escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. O apostador pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).