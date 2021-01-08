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Sorteio do "Dia de Sorte"

Apostador de Vila Velha acerta em cheio na loteria e fatura R$ 207 mil

A aposta feita em uma lotérica de Cobilândia cravou os 7 números sorteados o sorteio da loteria "Dia de Sorte" na noite desta quinta-feira (7) e terá direito a receber R$ 207.744,80
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 jan 2021 às 09:55

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 09:55

Loteria
Uma aposta de Vila Velha foi sorteada no concurso 403 do Dia de Sorte e embolsou mais de R$ 207 mil Crédito: Divulgação/Caixa
Apostador de Vila Velha acerta em cheio na loteria e fatura R$ 207 mil
A Mega da Virada não veio, mas a loteria reservou um começo de ano com mais dinheiro no bolso para um apostador de Vila Velha. Na noite desta quinta-feira (7), um felizardo acertou os 7 números do prêmio do concurso 403 do "Dia de Sorte". Com o acerto, o sortudo embolsou a quantia exata de R$ 207.744,80.

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A aposta foi realizada na Loteria Cobilândia, que fica no bairro que dá nome à lotérica e os números sorteados foram 04, 09, 11, 25, 26, 29 e 30. Outra aposta feita no Estado também foi contemplada no concurso, mas com apenas seis acertos. Esta foi registrada em Cariacica e o prêmio é de R$ 2.023,49.

COMO JOGAR

Segundo a Caixa, para realizar um jogo no concurso é preciso escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. O apostador pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor da aposta mínima é de R$ 2 reais e ocorrem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. Para o próximo concurso, o prêmio estimado pela loteria federal é de R$ 200 mil.

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