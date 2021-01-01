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Mega da Virada 2020: 2 apostas acertaram as seis dezenas do sorteio histórico

Dezenas sorteadas foram 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42. Uma aposta feita em Aracaju (SE) e outra online acertaram os seis números. Cada ganhador vai embolsar mais de R$ 162 milhões

Publicado em 

01 jan 2021 às 08:30

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 08:30

Mega da Virada
As seis dezenas do sorteio da Mega da Virada foram acertadas por dois apostadores Crédito: Reprodução/TV Globo
Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite desta quinta-feira (31), em São Paulo. 

QUAL O VALOR DO PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA 2020?

A Mega da Virada 2020 tem o valor do prêmio estimado em R$ 325 milhões e não acumula. Duas apostas vencedoras vão dividir o prêmio, e cada uma vai levar R$ 162.625.108,22.

QUAIS OS NÚMEROS SORTEADOS NA MEGA DA VIRADA 2020?

As dezenas sorteadas pela Mega da Virada 2020 foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42.
Uma das apostas vencedoras saiu de Aracaju (SE). A outra foi feita eletronicamente.
A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27.
Com informações do G1 e Caixa

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