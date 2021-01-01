Mega da Virada 2020: 2 apostas acertaram as seis dezenas do sorteio histórico

Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite desta quinta-feira (31), em São Paulo.
QUAL O VALOR DO PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA 2020?
A Mega da Virada 2020 tem o valor do prêmio estimado em R$ 325 milhões e não acumula. Duas apostas vencedoras vão dividir o prêmio, e cada uma vai levar R$ 162.625.108,22.
QUAIS OS NÚMEROS SORTEADOS NA MEGA DA VIRADA 2020?
As dezenas sorteadas pela Mega da Virada 2020 foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42.
Uma das apostas vencedoras saiu de Aracaju (SE). A outra foi feita eletronicamente.
A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27.
Com informações do G1 e Caixa