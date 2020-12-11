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Sorte no Estado

Pela 2ª vez em menos de uma semana, prêmio da Lotofácil sai para o ES

Nesta quinta-feira (10), um apostador de Cariacica acertou os 15 números do sorteio e vai ganhar R$ 167, 6 mil. Já na última semana, no dia 4 de dezembro, um apostador de Vitória ganhou R$ 1,6 milhão

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:30
Lotofácil
Lotofácil Crédito: seujornal.com
Pela segunda vez em menos de uma semana, o prêmio principal da Lotofácil saiu para apostadores da Grande Vitória. Nesta quinta-feira (10), um apostador de Cariacica acertou os 15 números do sorteio e vai ganhar R$ 167, 6 mil. Outras 14 pessoas de Estados distintos também vão receber o prêmio após terem escolhidos os números sorteados.
As dezenas escolhidas no sorteio desta quinta, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21 e 23. Já na última semana, no dia 4 de dezembro, um apostador de Vitória tirou a sorte grande e acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio do concurso 2099. Com ele, mais uma pessoa acertou o prêmio máximo do concurso e cada um vai levar a quantia de R$ 1,6 milhão.

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O concurso 2099 teve o sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25. A outra aposta vencedora foi feita em Mariápolis, no interior de São Paulo.
Pela Lotofácil, o apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

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