Falta dinheiro e sobra dor de cabeça: como dividir as contas de casa?

Poupança deve contar com a colaboração de toda família Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Morar com parceiro ou em conjunto com a família pode ser a realização pessoal para muitas pessoas nos dias atuais. Entretanto, para que a rotina, funcione é preciso dividir as contas de casa da melhor maneira possível. Um grande dilema enfrentado é conseguir lidar com a parte financeira, seja por desorganização, falta de conhecimento e até por inexperiência. Outro ponto é a divisão das prioridades e desejos individuais e coletivos. Nesse contexto surge a pergunta: como organizar o dinheiro de casa sem dor de cabeça?

Na sociedade em que vivemos, o dinheiro está associado ao poder e divisão de tarefas. É o que explica a psicóloga e comentarista da CBN Vitória Adriana Müller. Segundo ela, as famílias precisam realizar um equilíbrio da divisão do dinheiro, entre o que apenas um indivíduo necessita e o que a família como conjunto precisa para o seu considerado "bem estar". "Mas para isso, é necessário muita compreensão, diálogo e organização", ressalta.

Adriana diz que é claro perceber que orçamento ficou mais apertado neste ano, o que gera um período de contenção e de conscientização de quais são as reais necessidades da família. Por isso é importante, quando o assunto se trata das contas , definir três pontos importantes a serem colocados em prática, principalmente neste período de proximidade das festas de final de ano:

Não excluir as crianças quando o assunto for dinheiro Um ponto importante do orçamento é o diálogo familiar. Por meio dele, cada membro da família terá uma oportunidade para expor suas necessidades e desejos, tornando possível avaliar a prioridade de cada membro da família. A família deve aprender a economizar e a cortar despesas desnecessárias. Criar uma tabela e/ou lista com cada gasto fixo ou programado, analisar as reais necessidades da casa e separar: o que é fundamental ser pago primeiro? Quais gastos podem ser flexibilizados ou até mesmo excluídos do orçamento? Desde cedo as crianças devem ser envolvidas nas conversas sobre as questões financeiras da casa. Os pequenos podem aprender sobre o valor do dinheiro. É importante explicar de maneira lúdica sobre as metas da família com base na capacidade de poupar.

A psicóloga e comentarista da CBN Vitória ressalta que uma família onde existe amor, carinho e união para atingir seus propósitos na vida terá sucesso no orçamento familiar.