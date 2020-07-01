6 dicas para organizar e economizar na mudança

Na hora de se mudar, especialistas apontam que é importante ter um controle de despesas Crédito: Freepik

Depois de comprar ou alugar um imóvel, vem a mudança. A ansiedade para estrear a casa nova é grande, mas a organização não pode ser atropelada por ela. Planejar as finanças familiares e o processo da saída de um lugar e a chegada em outro é essencial para evitar imprevistos.

A educadora financeira Lorena Milaneze afirma que o primeiro passo para uma mudança bem sucedida é o controle das despesas. A pessoa tem que ter os gastos atuais bem definidos e, a partir do orçamento atual, ela pode fazer a mudança e projetar o futuro.

Lorena lembra que mudar de endereço é um gasto muito grande, por isso, quem está nesse processo precisa abrir mão de alguns hábitos e rever o estilo de vida. Ela também orienta a colocar nas contas os gastos com mobília, instalações e reparos. Todo esse planejamento começa bem antes da mudança de fato.

"Se a pessoa estiver saindo da casa dos pais, por exemplo, esse planejamento pode levar anos. Mas, se a pessoa já tem os gastos fixos bem definidos, já se mudou outras vezes e tem uma reserva financeira, pode começar a planejar a mudança poucos meses antes" Lorena Milaneze - Educadora financeira

Palavra de ordem

Organização é a palavra-chave para uma mudança bem sucedida. A personal organizer Lucy Maziel revela que uma lista de itens e tarefas a serem cumpridas durante o período pode ajudar a passar por esse momento com mais tranquilidade.

Um dos pontos cruciais é verificar com o condomínio dias e horários em que mudanças são permitidas. Isso evita que o frete tenha que ser desmarcado ou que o novo morador já chegue tomando advertência. Planeje também o desligamento de luz e internet na casa antiga e o religamento na casa nova, acrescenta Lucy.

Outra dica de organização que suaviza os custos é separar documentos e bens de valor sentimental para levar fora do caminhão de mudança. Embalar corretamente taças e outros objetos de vidro e porcelana também evita a compra de novos produtos. Use plástico bolha, jornal velho ou papel craft para embalar um por um. Use caixas menores e identifique o conteúdo como frágil. Assim, durante o carregamento do caminhão, o cuidado será maior, alerta a personal organizer.

Não fazer compras de supermercado próximo ao dia da mudança também é uma forma de economizar. Embale as comidas corretamente e, o que for perecível, deixe em um isopor. Só retire da geladeira no dia da mudança. Dessa forma evita-se o desperdício, acrescenta.

Organize e economize