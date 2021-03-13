Páscoa Pomerana: decoração mantém tradição em Santa Maria de Jetibá

Decoração de Páscoa em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

Enfeites por toda a cidade, iluminação especial, casas decoradas e crianças sendo presenteadas. A Páscoa Pomerana é praticamente um Natal fora de época e uma tradição em Santa Maria de Jetibá . Ainda que com restrições por conta da pandemia de Covid-19 , um grupo de moradores da cidade montou o cenário para a comemoração da data, que neste ano, assim como em 2020, não terá cerimônia de abertura e programações presenciais, para evitar aglomerações.

Ainda que sem as festas tradicionais, a cidade não deixará a data passar em branco e já conta com as Ooster Baum, que são árvores enfeitadas com cascas de ovos pintadas à mão, um por um, como reza a tradição local. Boa parte deles foram enfeitados por alunos das escolas municipais, com os ovos fornecidos pelas granjas da cidade, que é a maior produtora de ovos do Brasil.

A Ooster Baum, a tradicional árvore pomerana enfeitada com cascas de ovos pintados à mão Crédito: Divulgação

A decoração nos espaços públicos começou a ser montada na última sexta-feira (12), em três pontos da cidade. A praça Florêncio Augusto Berger, a principal do município, foi a primeira a ganhar o cuidado especial. Na próxima semana serão enfeitadas a Rua de Lazer e a Praça Emílio Arnholz – a famosa Praça da Galinha, que ganhou esse nome após um monumento em homenagem à avicultura ser instalado no local.

Além das Ooster Baum, a decoração conta com muitas flores, bonecos e até coelhos de verdade. A cidade também já se prepara para o Domingo de Ramos, quando é feita a Ooster Weeig, um caminho com pétalas de flores, celebrando a data que marca a chegada de Jesus a Jerusalém, à época recebido com folhas de ramos, como diz o Novo Testamento.

Decoração da Pomerisch Ooster, a Páscoa Pomerana, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

A coordenadora do projeto de decoração, Eliana Litke, explica que, na tradição pomerana, a Páscoa é tão importante quanto o Natal e que os moradores de Santa Maria de Jetibá tem a cada ano resgatado as memórias de seus antepassados na comemoração da data, adicionando alguns toques mais contemporâneos, como os ovos de chocolate e a presença do coelho da páscoa. A intenção é que neste ano ainda sejam realizados eventos virtuais para falar sobre as tradições pomeranas para a data.

"Os dias que antecedem o feriado são lembrados pelas memórias de pintar os ovos, que são de galinha mesmo. As crianças costumam preparar ninhos e enfeitar pratos para receber os ovos no dia da Páscoa, usando flores do quintal e da quaresmeira, que costuma florescer nessa época do ano. Se não fosse a pandemia, a gente teria pessoas vestidas de coelho na praça, distribuindo ovos de chocolate, e faria a festa de abertura, mas é importante, mesmo sem poder aglomerar, encontrar formas de valorizar nossa cultura", conta.