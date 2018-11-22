Estátua de galinha chama atenção em Santa Maria de Jetibá

A galinha colocada no Centro da cidade virou motivo de piadas Crédito: Reprodução / Diogo Romanov

Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, dividiu opiniões e virou motivo de muitas risadas nas redes sociais. É que a aparência da ave não foi muito bem aprovada por alguns moradores do município. A estátua de uma galinha que foi colocada por um grupo de avicultores no Centro dedo, dividiu opiniões e virou motivo de muitas risadas nas redes sociais. É que a aparência da ave não foi muito bem aprovada por alguns moradores do município.

Ao Gazeta Online, a caixa Elaine Domingos da Cruz afirmou que a ave é o assunto da cidade. "De galinha ela não tem nada. Ela virou motivo de piada porque, querendo ou não, aqui é um dos lugares de produtores de ovos. Deveria ser uma galinha mais bonita, mas ela está parecendo um pombo", disse.

Diferentemente de Elaine, o gerente de loja Altamiro Rentz aprovou a galinha e achou a estátua criativa. "Eu vi algumas pessoas reclamando de que o rabo dela estava estranho, a asa pequena, mas eu nem reparei nesses detalhes. Eu achei bom por causa da festa, achei fantástico já que nós somos os maiores produtores de ovos do Brasil", afirmou.

galinha deveria ter um visual melhor. "Eu achei boa ideia, mas eu acho que eles deveriam ter caprichado na aparência dela", finalizou. Já a auxiliar de escritório Mariana Ferreira dos Santos disse que adeveria ter um visual melhor. "Eu achei boa ideia, mas eu acho que eles deveriam ter caprichado na aparência dela", finalizou.

ESTÁTUA FOI COLOCADA PARA FESTA NA CIDADE

À reportagem, o secretário interino de Cultura e Turismo, do município, Jardel Miertschink, disse que a estátua foi encomendada e colocada no canteiro da prefeitura da cidade por um grupo de avicultores, devido à 2ª Festa do Ovo e da Galinha, que acontece no próximo domingo (25), e também como uma forma de homenagem aos avicultores, pelo município ter se tornado o maior produtor de ovos do país.

"Eles tiveram essa ideia de uns quinze dias pra cá, para fazer um marketing, para atrair pessoas pra cá. Já que era uma festa beneficente ao Hospital Concórdia, eles acabaram contratando uma pessoa aqui da cidade que fez e instalou no canteiro da prefeitura", contou.

De acordo com o secretário, o grupo de avicultores propôs uma parceria com a prefeitura para que seja futuramente criada uma estátua bem elaborada, o que ainda vai ser estudado pelo órgão.

"Interinamente, como secretário, eu tenho visto que a aceitação da galinha, a intenção, foi muito bem vista pela população", afirmou.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Uma publicação realizada pelo morador Diogo Romanov ganhou repercussão no Facebook. Diversos internautas compartilharam e comentaram a postagem, que fazia uma crítica ao monumento.

"Particularmente, eu também achei a estátua horrível. Evidentemente, não se trata de arte moderna. Aliás, a Arte passou longe da penosa em exibição pública. Totalmente desproporcional, as asas são pequenas demais, o rabo parece com a calda de um peixe e os olhos são assustadores. Há pouco me contaram que uma criança de colo chorou nos braços da mãe ao passar na frente do monumento", dizia o post.

SERVIÇO

2ª Festa do Ovo e da Galinha de Santa Maria de Jetibá

Dia: 25 de novembro

Local: Pátio de festas da Igreja Luterana

Horário: 8h às 19 horas



