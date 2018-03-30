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Procurando ouro

Polícia Ambiental flagra garimpo ilegal em Alegre

Garimpeiros não tinham autorização para fazer atividade. Eles foram levados à delegacia

Publicado em 30 de Março de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 16:48
Quatro homens foram flagrados pela polícia tentando extrair ouro em um rio em Alegre, na Região do Caparaó. Eles tinham roupa de mergulho, uma balsa e material utilizado para separar o metal da lama. O caso aconteceu na localidade de São João do Norte, interior do município, na tarde desta quinta-feira (29).
A Polícia Militar Ambiental recebeu denuncias de que na localidade de São João do Norte, distrito de Alegre, estariam fazendo uma extração de ouro, sem a licença do órgão competente.
Material foi apreendido pela Polícia Militar Ambiental Crédito: Divulgação/PMA
No local, os militares encontraram quatro homens. Um deles, fugiu em direção a uma mata ao ver a polícia. Os demais contaram que são moradores de Muniz Freire e que a atividade estava paralisada. Próximo ao curso do rio foram em constatados uma caminhonete e um caminhão.
Uma grande balsa também foi apreendida em Alegre Crédito: Divulgação/PMA
Os veículos estavam carregados de objetos para a prática de extração de mineral. Havia um rolo de manta, macacões de mergulho, toucas, equipamento de mergulho, lanterna, pratos de metal utilizado na separação do mineral da lama, dezenas de metros de mangueira, além de uma balsa de madeira de três metros e meio por cinco metros. Todo material foi apreendido.
Na delegacia, os envolvidos foram ouvidos e assinaram termo circunstanciado. Nenhum produto químico foi encontrado com os detidos, segundo a polícia.

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