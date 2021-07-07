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Leonel Ximenes

Empresa é condenada por impedir cadeirante de entrar em ônibus no ES

Dona de casa e seus dois filhos vão receber, cada um, R$ 5 mil de indenização

Públicado em 

07 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A mulher que ingressou com a ação disse que ela e seus filhos foram desrespeitados no ônibus
A mulher que ingressou com a ação disse que ela e seus filhos foram desrespeitados no ônibus Crédito: MS/Divulgação
Justiça determinou que uma empresa de ônibus indenize uma mulher porque a filha dela, que é cadeirante, foi impedida de entrar no veículo, junto com o irmão. Segundo a dona de casa, a plataforma elevatória de cadeira de rodas não funcionou porque o próprio cobrador teria provocado defeito no equipamento que auxilia os portadores de deficiência.
A juíza da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica considerou que a empresa de ônibus é culpada pelo transtorno e determinou que ela pague, à mulher e a cada um dos dois filhos dela, R$ 5 mil, por danos morais - total de R$ 15 mil de indenização.
Além de ter apontado a sabotagem no equipamento, a mulher afirmou que o motorista e o cobrador teriam desrespeitado a sua família dizendo que “se ela não fosse tão abusada não a teriam deixado para trás”.
Em sua defesa, a empresa alegou que o cobrador não praticou nenhum ato ilícito, tendo apenas informado que o elevador estava com defeito, e que os passageiros que se sentiram prejudicados teriam que aguardar o próximo ônibus. A ré afirmou também que seus funcionários não agiram com desrespeito ou desprezo com a família.

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Mas a magistrada não acatou os argumentos da defesa e entendeu que o defeito no serviço prestado estava provado, pois a própria viação reconheceu a impossibilidade de a cadeirante utilizar o serviço de transporte coletivo em virtude de defeito no elevador do ônibus, sendo que essa impossibilidade configura flagrante falha nos serviços prestados.
De acordo com a magistrada, a razão pela qual a plataforma elevatória de cadeira de rodas não funcionou é irrelevante, até mesmo por não ser possível acreditar que diante da necessidade de embarcar um cadeirante, o cobrador criminosamente produza o defeito na plataforma.
Nesse sentido, a juíza entendeu que o ato ilícito ocorreu na conduta dos funcionários da empresa de ônibus, que ofenderam os direitos dos autores da ação, agindo de forma rude e grosseira, conforme prova apresentada por testemunhas.
Portanto, ao levar em consideração que o serviço foi defeituoso, a magistrada condenou a empresa de ônibus a indenizar a mulher e seus dois filhos em R$ 5 para cada um, a título de indenização por danos morais. A ação começou a tramitar em fevereiro de 2017.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Justiça ônibus Prefeitura de Cariacica Pessoas com Deficiência (PcD)
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