Transcol amplia gratuidade da passagem para pessoas com deficiência

Ônibus de linha municipal de Vitória Crédito: Arquivo/AG

Mais pessoas com deficiência (PCD) poderão requerer a gratuidade das passagens do Sistema Transcol após a integração das linhas chamadas de alimentadoras em Vitória. Agora, tem direito ao passe livre quem tem renda familiar de até seis salários mínimos. Antes da unificação, o usuário deveria ter, no máximo, renda familiar de um salário mínimo.

O transporte dos "Verdinhos" era regido pela legislação Municipal de Vitória, que tinha critérios mais restritivos. Agora, se a renda familiar do usuário do Transcol chegar até seis salários mínimos, ele pode ter o benefício.

Para ter a passagem gratuita é necessário que a pessoa com deficiência faça o cadastro junto à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

Quem já contava com o passe livre em Vitória têm até o dia 11 de junho para se cadastrar e manter a gratuidade no transporte público da Região Metropolitana.

Após realizar o cadastro na Ceturb-ES, o beneficiário receberá o CartãoGV passe livre do Sistema Transcol, podendo utilizar em qualquer uma das 300 linhas que circulam na Região Metropolitana e fazer conexões entre alimentadoras e troncais.

Quem tem doença ou deficiência mental tem direito a acompanhante. Os demais beneficiados que têm outros tipos de deficiência terão direito a acompanhante, desde que comprovem necessidade por meio de laudo médico emitido pela rede pública.

CADASTRO

Os usuários devem levar ao posto os seguintes documentos:

comprovante de renda familiar;

comprovante de residência;

laudo médico da rede pública;

carteira atual de passe livre (no caso de renovação),

uma foto 3x4 recente e um documento de identidade (carteiras de Identidade, de Trabalho, de Motorista ou Certidão de Nascimento). Todos os documentos devem ser originais, inclusive o do acompanhante, quando for o caso.

PONTOS PARA CADASTRO