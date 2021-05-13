Transcol amplia gratuidade da passagem para pessoas com deficiência

Mais pessoas com deficiência (PCD) poderão requerer a gratuidade das passagens do Sistema Transcol após a integração das linhas chamadas de alimentadoras em Vitória. Agora, tem direito ao passe livre quem tem renda familiar de até seis salários mínimos. Antes da unificação, o usuário deveria ter, no máximo, renda familiar de um salário mínimo.
O transporte dos "Verdinhos" era regido pela legislação Municipal de Vitória, que tinha critérios mais restritivos. Agora, se a renda familiar do usuário do Transcol chegar até seis salários mínimos, ele pode ter o benefício.
Para ter a passagem gratuita é necessário que a pessoa com deficiência faça o cadastro junto à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).
Quem já contava com o passe livre em Vitória têm até o dia 11 de junho para se cadastrar e manter a gratuidade no transporte público da Região Metropolitana.
Após realizar o cadastro na Ceturb-ES, o beneficiário receberá o CartãoGV passe livre do Sistema Transcol, podendo utilizar em qualquer uma das 300 linhas que circulam na Região Metropolitana e fazer conexões entre alimentadoras e troncais.
Quem tem doença ou deficiência mental tem direito a acompanhante. Os demais beneficiados que têm outros tipos de deficiência terão direito a acompanhante, desde que comprovem necessidade por meio de laudo médico emitido pela rede pública.
CADASTRO
Os usuários devem levar ao posto os seguintes documentos:
- comprovante de renda familiar;
- comprovante de residência;
- laudo médico da rede pública;
- carteira atual de passe livre (no caso de renovação),
- uma foto 3x4 recente e um documento de identidade (carteiras de Identidade, de Trabalho, de Motorista ou Certidão de Nascimento). Todos os documentos devem ser originais, inclusive o do acompanhante, quando for o caso.
PONTOS PARA CADASTRO
- Terminal Laranjeiras e Terminal Vila Velha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- Central Faça Fácil - Avenida Aloísio Santos, nº 500, bairro Santo André, Cariacica. CEP: 29.144-900. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.
- Loja do Setpes - Rua Constante Sodré, 265 – Santa Lúcia – CEP: 29055-420 – Vitória – ES. Próximo ao Centro de Convenções de Vitória. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.