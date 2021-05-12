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Integração

Aplicativo de ônibus é atualizado após unificação do Transcol em Vitória

Desde segunda-feira (10), os coletivos de Vitória passaram a pertencer ao sistema Transcol, possibilitando a muitos passageiros só pagarem uma passagem

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:55

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:55
Passageiro paga passagem no Transcol: linhas de Vitória foram integradas às intermunicipais
Passageiro paga passagem no Transcol: linhas de Vitória foram integradas às intermunicipais Crédito: Divulgação/Semobi
O sistema de ônibus de Vitória foi unificado ao transporte coletivo da Grande Vitória, o Sistema Transcol, nesta segunda-feira (10). Isso levou a atualizações no aplicativo ÔnibusGV e a extinção do aplicativo municipal Ponto Vitória.
Agora, o usuário do Transcol poderá ver no aplicativo ÔnibusGV também as informações dos horários e dos pontos das linhas alimentadoras de Vitória, que são as que circulam nos bairros da capital capixaba.
Pelo aplicativo também é possível ver onde há conexões com as linhas troncais, aquelas que vão de uma cidade a outra da Região Metropolitana.
Com a integração, o passageiro que faz conexões entre as linhas alimentadores e as linhas troncais do Transcol pagará apenas uma passagem com o CartãoGV. Porém, os passageiros poderão fazer esse embarque somente em determinados pontos e dentro e um tempo limitado.

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FUNCIONAMENTO

O passageiro vai validar a viagem assim que passar o CartãoGV no primeiro embarque. Para não pagar nova passagem, o segundo embarque do usuário deverá ser em pontos de ônibus específicos. Esses pontos estão identificados no aplicativo do Transcol e também no site.
Depois disso, ele terá um limite de tempo, dependendo da origem da viagem, para embarcar em outro coletivo sem que uma nova tarifa seja cobrada. O limite de tempo para pegar outro ônibus sem pagar uma nova passagem vai variar de 30 a 90 minutos e funcionará da seguinte forma:
  • Usuários que embarcaram em linhas alimentadoras de Vitória têm 30 minutos para embarcar em uma linha troncal
  • Usuários que embarcaram em linhas troncais têm 1h para embarcar em uma linha alimentadora de Vitória
  • Usuários que embarcaram em uma linha alimentadora de outro município têm 1h30 para embarcar em uma linha alimentadora de Vitória
Segundo o governo do Estado, neste primeiro momento, não haverá alterações nas linhas e itinerários dos ônibus. A identificação dos ônibus também será a mesma. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que maio será um período de teste para o sistema e que ajustes poderão ocorrer caso sejam identificadas demandas das comunidades para melhoria do serviço.

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