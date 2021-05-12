Aplicativo de ônibus é atualizado após unificação do Transcol em Vitória

Passageiro paga passagem no Transcol: linhas de Vitória foram integradas às intermunicipais Crédito: Divulgação/Semobi

atualizações no aplicativo ÔnibusGV e a extinção do aplicativo municipal Ponto Vitória. O sistema de ônibus de Vitória foi unificado ao transporte coletivo da Grande Vitória, o Sistema Transcol , nesta segunda-feira (10). Isso levou ae a

Agora, o usuário do Transcol poderá ver no aplicativo ÔnibusGV também as informações dos horários e dos pontos das linhas alimentadoras de Vitória, que são as que circulam nos bairros da capital capixaba.

Pelo aplicativo também é possível ver onde há conexões com as linhas troncais, aquelas que vão de uma cidade a outra da Região Metropolitana.

Com a integração, o passageiro que faz conexões entre as linhas alimentadores e as linhas troncais do Transcol pagará apenas uma passagem com o CartãoGV. Porém, os passageiros poderão fazer esse embarque somente em determinados pontos e dentro e um tempo limitado.

FUNCIONAMENTO

O passageiro vai validar a viagem assim que passar o CartãoGV no primeiro embarque. Para não pagar nova passagem, o segundo embarque do usuário deverá ser em pontos de ônibus específicos. Esses pontos estão identificados no aplicativo do Transcol e também no site.

Depois disso, ele terá um limite de tempo, dependendo da origem da viagem, para embarcar em outro coletivo sem que uma nova tarifa seja cobrada. O limite de tempo para pegar outro ônibus sem pagar uma nova passagem vai variar de 30 a 90 minutos e funcionará da seguinte forma:



Usuários que embarcaram em linhas alimentadoras de Vitória têm 30 minutos para embarcar em uma linha troncal

Usuários que embarcaram em linhas troncais têm 1h para embarcar em uma linha alimentadora de Vitória

Usuários que embarcaram em uma linha alimentadora de outro município têm 1h30 para embarcar em uma linha alimentadora de Vitória