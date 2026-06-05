Carro invade pizzaria e mulher fica ferida em Guarapari

Uma mulher ficou ferida após um motorista perder o controle do carro, quebrar um poste e invadir uma pizzaria no bairro Aeroporto, em Guarapari. O caso aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (5).





A Polícia Militar informou que a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo, segundo a PM, fugiu do local.





Não houve acionamento das polícias Civil ou Científica.