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Bairro Aeroporto

Carro invade pizzaria e mulher fica ferida em Guarapari

Publicado em

05 jun 2026 às 11:52

Uma mulher ficou ferida após um motorista perder o controle do carro, quebrar um poste e invadir uma pizzaria no bairro Aeroporto, em Guarapari. O caso aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (5).


A Polícia Militar informou que a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo, segundo a PM, fugiu do local.


Não houve acionamento das polícias Civil ou Científica.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Resgate aéreo

Criança de 2 anos é atacada por três cachorros em São Gabriel da Palha

Publicado em 05/06/2026 às 17:42
De acordo com o Notaer, a menina sofreu ferimentos no rosto e em outras partes do corpo
Menina sofreu ferimentos no rosto e em outras partes do corpo e precisou ser transferida de helicóptero para um hospital em Colatina Reprodução | Prefeitura de São Gabriel da Palha

Uma criança de 2 anos foi atacada por três cachorros e precisou ser transferida de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, para o Hospital São José, em Colatina, pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na manhã desta sexta-feira (5). 


De acordo com o Notaer, a menina deu entrada no Hospital São Gabriel, com múliplos ferimentos no rosto e em outras partes do corpo. Não foi informado como o ataque aconteceu.


Conforme hospital, após a estabilização clínica, a criança foi transportada em estado estável para passar por novos exames e verificar se houve algum ferimento interno.


Texto em atualização*. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fatalidade

Motorista morre após carro sair da pista e capotar em ribanceira em Iúna

Publicado em 05/06/2026 às 16:42
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna Montagem A Gazeta | Redes sociais; Arquivo pessoal

Um motorista morreu em um acidente na localidade de Serrinha, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar explicou que o carro que ele dirigia saiu da pista e capotou em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira (5)Clenilson Pires Sindrade 43 anos, estava sozinho no veículo.


A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia de Iúna.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Motorista bate caminhão em pés de eucaliptos e capota em Muqui

Publicado em 05/06/2026 às 11:20
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui Redes sociais

Um motorista capotou com o caminhão que dirigia na noite de quinta-feira (4) na ES 177, rodovia que liga Muqui a Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em pés de eucaliptos.


O acidente aconteceu na região de Cachoeirinha, que fica em Muqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a ir ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Carreta com bloco de pedra tomba às margens da BR 101 em Itapemirim

Publicado em 05/06/2026 às 10:41
Carreta com bloco de pedra tomba na BR 101 em Itapemirim
Carreta com bloco de pedra tomba na BR 101 em Itapemirim Redes sociais

Uma carreta transportando um bloco de pedra tombou às margens da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (5), no km 407,5, sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não se feriu e o trânsito flui normalmente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Homem é preso com arma escondida e criança sem responsável em carro em Rio Novo do Sul

Publicado em 05/06/2026 às 09:29
Arma é apreendida em Rio Novo do Sul
Arma é apreendida em Rio Novo do Sul Divulgação/ PRF

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma arma de fogo escondida dentro do carro na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Ainda de acordo com a polícia, havia uma criança no veículo e ela não estava na companhia de seu responsável legal.


A ação aconteceu durante a fiscalização na BR 101 e a arma, um revólver calibre 38, com munições, estava escondido no interior do carro. Segundo a PRF, o motorista não apresentou documentação de porte da arma e ele acabou autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.


O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção da criança até a localização de familiares responsáveis. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 36 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Km 164

Acidente entre carros e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 20:02
Segundo a PRF, o trânsito na região foi afetado por cause flui pelas laterais da pista
As vítimas estavam no carro; dinâmica do acidente ainda não foi informada pela PRF Reprodução | Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou duas pessoas mortas no km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h30. Informações preliminares indicam que um Fiat Strada, onde estavam as vítimas, seguia no sentido Linhares quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Cruze.


Após a batida, o Fiat Strada invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Após o acidente, o motorista do Cruze não foi encontrado no local, mas acabou preso em seguida pela Polícia Civil.

Vítimas estavam em um Fiat Strada, que ficou completamente destruído
 Reprodução

Vítimas

As vítimas eram dois trabalhadores rurais. Eles foram identificados como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50. Eles trabalhavam em uma fazenda na região e voltavam para o Centro de Linhares no momento do acidente.


Um deles ficou preso às ferragens, e equipes de resgate do Corpo de Bombeiros atuaram no desencarceramento.


A rodovia foi parcialmente interditada para o trabalho de socorristas e das polícias. O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da via, com formação de filas de veículos.


Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1ES

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares
Vítimas estavam em uma picape que foi atingida por outro carro, rodou na pista e colidiu de frente com uma carreta na BR 101 Acervo familiar

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prejuízo

Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 19:26
Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)
Fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido Viviane Maciel

Um Jeep Renegade pegou fogo às margens da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). De acordo com informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, no veículo estavam o motorista e a esposa dele. Nenhum dos dois ficou ferido.


O homem contou que os dois seguiam em direção ao Patrimônio da Lagoa quando percebeu que o motor do carro começou a pegar fogo. Ao notar as chamas, o motorista encostou o carro às margens da rodovia. Em seguida, ele e a esposa saíram do veículo. O homem ainda tentou controlar o incêndio com um extintor, mas, segundo ele, o fogo se alastrou rapidamente.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

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Publicado em 04/06/2026 às 18:11
Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Incidente aconteceu no bairro Guaxindiba; ninguém ficou ferido Montagem | A Gazeta

Um incêndio atingiu uma área de vegetação rasteira no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 22h. O fogo foi combatido e extinto sem atingir casas ou outras edificações. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tiro no pé

Jovem é baleado durante tentativa de assalto em praia de Vila Velha

Publicado em 04/06/2026 às 18:08
Tentativa de assalto aconteceu nas areias da Praia de Itaparica, em Vila Velha Laila Magesk/Arquivo GZ

Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4). Ele estava sentado na areia, acompanhado da tia, de 25 anos, quando foram abordados por dois suspeitos que não aparentavam estar armados.


O rapaz se recusou a entregar seus pertences e, por não identificar nenhuma arma, entrou em luta corporal com os indivíduos. Durante a confusão, um dos criminosos sacou uma arma e efetuou um disparo que atingiu o pé esquerdo da vítima, conforme informou a Polícia Militar.


Após o disparo, os autores fugiram. Em seguida, a tia do rapaz prestou socorro ao sobrinho, conduzindo-o ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Nenhum bem foi levado, segundo a PM.


Ainda de acordo com a PM, as vítimas informaram não terem condições de fornecer características físicas dos suspeitos em razão do estado de nervosismo decorrente dos fatos. 


O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, de acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Incrível

Granizo permanece acumulado pelo terceiro dia após tempestade em Muniz Freire

Publicado em 04/06/2026 às 13:31

Mesmo três dias após a forte tempestade que atingiu o município de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, moradores ainda encontram vestígios do granizo que caiu durante o temporal. Nesta quinta-feira (4), um produtor rural registrou imagens mostrando uma grande quantidade de gelo ainda acumulada em uma propriedade na localidade de Itaici.

No vídeo, o produtor rural Rodrigo Paulúcio se surpreende com o tamanho das pedras de granizo. "Quinta-feira está igual a ontem ainda… Isso foi segunda-feira, olha o tamanho da pedra ainda", comenta.  


O temporal com queda de granizo foi registrado na última segunda-feira (1º) e provocou impactos em áreas rurais do município, que deve divulgar um balanço sobre os prejuízos na próxima semana.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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