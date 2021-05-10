Integração do Transcol com os ônibus de Vila Velha não tem data para acontecer

A integração entre os ônibus municipais de Vitória com o sistema Transcol teve início na manhã desta segunda-feira (10) com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem usa o transporte público na região metropolitana. Já em Vila Velha, outra cidade que estava nos planos do governo estadual para integração, não há prazo para que isso ocorra.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ampliação das Linhas do Transcol para atender o serviço municipal em Vila Velha não é possível neste momento por questões administrativas e legais.
"O serviço municipal de transporte possui contrato vigente com a prefeitura e a empresa que presta o serviço municipal não integra nenhum dos consórcios de empresas que possuem contrato para operação no Sistema Transcol", explicou o Semobi, por nota.
Em 2019, a Câmara de Vila Velha chegou a aprovar o Projeto de Lei nº 3736/19, que autorizava a Administração Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado, por meio da Ceturb-ES, visando à integração do Sistema Municipal de Transporte Coletivo ao Transcol.
Por nota, a atual gestão da Prefeitura de Vila Velha informou que a integração está em "fase de estudo pela administração, ainda sem definição."
A reportagem entrou em contato com a Viação Sanremo para saber se a empresa foi acionada e participará do consórcio, mas até o momento não obteve retorno.
NA CAPITAL
A partir desta segunda-feira (10), os passageiros que circulam em coletivos de Vitória podem embarcar nos ônibus do Transcol sem pagar uma segunda passagem. O contrário também é válido.
Os 130 ônibus "verdinhos" que circulam nos bairros de Vitória agoram fazem parte do Sistema Transcol. Na prática, não muda muita coisa para os usuários de ônibus: os números das linhas serão os mesmos, as cores dos coletivos também e os itinerários continuarão como estão.
O serviço muda para quem usa os dois sistemas. Quem utiliza o "verdinho" e o Transcol para chegar ao destino agora vai pagar apenas uma passagem. Entretanto, cada linha municipal se conecta com uma quantidade específica de linhas troncais.
O passageiro que já utiliza, diariamente, o coletivo de Vitória e o Transcol vai pagar apenas uma passagem para realizar todo seu trajeto, no valor de R$ 4, e não mais duas passagens desde que esteja no tempo previsto. Vale destacar que há um tempo limite para o embarque gratuito em outro coletivo.