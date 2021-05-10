Integração do Transcol com os ônibus de Vila Velha não tem data para acontecer

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A integração entre os ônibus municipais de Vitória com o sistema Transcol teve início na manhã desta segunda-feira (10) com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem usa o transporte público na região metropolitana. Já em Vila Velha, outra cidade que estava nos planos do governo estadual para integração, não há prazo para que isso ocorra.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ampliação das Linhas do Transcol para atender o serviço municipal em Vila Velha não é possível neste momento por questões administrativas e legais.

"O serviço municipal de transporte possui contrato vigente com a prefeitura e a empresa que presta o serviço municipal não integra nenhum dos consórcios de empresas que possuem contrato para operação no Sistema Transcol", explicou o Semobi, por nota.

Em 2019, a Câmara de Vila Velha chegou a aprovar o Projeto de Lei nº 3736/19, que autorizava a Administração Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado, por meio da Ceturb-ES, visando à integração do Sistema Municipal de Transporte Coletivo ao Transcol.

Por nota, a atual gestão da Prefeitura de Vila Velha informou que a integração está em "fase de estudo pela administração, ainda sem definição."

A reportagem entrou em contato com a Viação Sanremo para saber se a empresa foi acionada e participará do consórcio, mas até o momento não obteve retorno.

Ônibus do Transcol na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubino

NA CAPITAL

Os 130 ônibus "verdinhos" que circulam nos bairros de Vitória agoram fazem parte do Sistema Transcol. Na prática, não muda muita coisa para os usuários de ônibus: os números das linhas serão os mesmos, as cores dos coletivos também e os itinerários continuarão como estão.