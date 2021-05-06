Confira como cada linha do Transcol vai se conectar com os ônibus de Vitória

Ônibus do Transcol no terminal de Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Os passageiros que circulam em coletivos de Vitória poderão embarcar nos ônibus do Transcol sem pagar uma segunda passagem a partir desta segunda-feira (10). O contrário também é válido. As regras para esse benefício foram anunciadas na tarde da última quarta-feira (5) e fazem parte do projeto do governo do Estado para ampliação do Sistema Transcol

A partir de 0h de segunda-feira, os 130 ônibus "verdinhos" que circulam nos bairros de Vitória passarão a fazer parte do Sistema Transcol. Na prática, não muda muita coisa para os usuários de ônibus: os números das linhas serão os mesmos, as cores dos coletivos também e os itinerários continuarão como estão.

O serviço muda para quem usa os dois sistemas. A partir de segunda-feira, quem hoje utiliza o "verdinho" e o Transcol para chegar ao destino pagará apenas uma passagem. Entretanto, cada linha municipal se conecta com uma quantidade específica de linhas troncais. Confira as conexões:

O passageiro que já utiliza, diariamente, o coletivo de Vitória e o Transcol precisará pagar apenas uma passagem para realizar todo seu trajeto, no valor de R$ 4, e não mais duas passagens desde que esteja no tempo previsto. Vale destacar que há um tempo limite para o embarque gratuito em outro coletivo. Confira:

30 minutos: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória).





O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 30 minutos para embarcar gratuitamente em uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória). 1 hora: O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro dos bairros).





O passageiro de uma linha troncal (o Transcol que vai para outro município da Grande Vitória) terá 1 hora para embarcar gratuitamente em uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro dos bairros). 1h30: O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro dentro da Grande Vitória). São as linhas das famílias dos 600, 700, 800 e 900.





O passageiro de uma linha alimentadora de Vitória (que circula dentro do bairro) terá 1h30 para embarcar gratuitamente em uma das linhas de terminais (o Transcol que vai de um terminal ao outro dentro da Grande Vitória). Vale ressaltar que o tempo começa a contar a partir do momento que o passageiro passa o cartão GV no primeiro embarque. Caso o tempo extrapole, o usuário terá que pagar a segunda passagem.

Essa ampliação do Sistema Transcol faz parte da proposta de integração do sistema de transporte coletivo municipal com todos os municípios da Grande Vitória . O projeto foi dividido em fases, começando em 2019.