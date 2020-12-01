Dia D da deficiência: uma data para refletir e agir

É preciso promover a participação plena e igual de pessoas com deficiência, e agir pelo desenvolvimento e pela inclusão em todos os aspectos da sociedade Crédito: Shutterstock

Desde 1992, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é comemorado no dia 3 de dezembro em todo o mundo. É um dia para falarmos sobre os direitos, necessidades, habilidades, e assegurarmo-nos de que eles serão respeitados.

Em 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia causada pela Covid-19, e os órgãos da ONU ligados aos assuntos da pessoa com deficiência precisaram reunir esforços para tratar de questões urgentes sobre o coronavírus. Diante disso, o tema referente a 2020 demorou para ser definido.

Guarde esse nome e o tema também

Na semana passada recebi um e-mail de um dos maiores consultores na área da acessibilidade no Brasil, Romeu Sassaki, 83 anos, a quem tenho muita admiração e recorro quando o assunto é inclusão social e movimento histórico das pessoas com deficiência no mundo. Sua calma e delicadeza orientais nos ajudam a encarar também de forma suave e assertiva as desconstruções de barreira atitudinais impostas pelo caminho. O e-mail dele tratava de anunciar o tema para o Brasil sobre a tradicional data: “Construindo de novo melhor um mundo pós-covid-19 acessível, sustentável e que inclua a deficiência”.

O objetivo não é diferente da luta que já assumimos bem antes de 1992, mas ele traz algo que nunca experimentamos, a pandemia. Por isso é importante e vale reforçar. Diz: promover a participação plena e igual de pessoas com deficiência, e agir pelo desenvolvimento e pela inclusão em todos os aspectos da sociedade.

Se o objetivo não traz novidade, o período de comemoração, sim

Neste ano, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência será comemorado durante uma semana, de 30 de novembro a 4 de dezembro, em conjunto com a realização da 13ª sessão da Conferência dos Estados Partes à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Desde 2006, quando a Assembleia Geral da ONU adotou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, estamos trabalhando para construir um caminho para a acessibilidade, sustentabilidade e que inclua a pessoa com deficiência. Mas veio o momento pandêmico, o mundo parou, e também houve a interrupção dessa construção.

O tema nos encoraja a seguir em frente