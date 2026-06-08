Acidente com carreta interdita a BR 101 em Vila Velha

Uma briga com faca terminou com um homem morto e outro preso no bairro Nilton Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome e a idade informados, e o suspeito, identificado como Elias Marcelino dos Passos, de 40 anos, estavam em uma residência quando o crime aconteceu.





A companheira do suspeito contou à PM que a vítima costumava frequentar a residência do casal. Na noite do crime, a vítima, que estava sentada no muro da casa, pegou uma faca e tentou agredir Elias. O suspeito foi atingido no braço e os dois entraram em luta corporal. Ainda de acordo com a testemunha, Elias conseguiu tomar a faca e, alegando legítima defesa, atingiu a vítima com diversos golpes. Após a briga, a Polícia Militar foi acionada.





A vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. Segundo a perícia, o homem apresentava ferimentos na região do tórax, próximo ao coração, além de lesões na cintura, na região próxima ao braço direito e no rosto.





O suspeito, que também ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, sob escolta policial.





De acordo com a Polícia Civil, Elias foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.