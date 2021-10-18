Morte de crianças no ES: padrasto de 17 anos era alvo dos assassinos

Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, e Kamile Santos Oliveira, de 8 anos Crédito: Reprodução / Montagem A Gazeta

Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (18), o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, explicou que seis pessoas estão envolvidas no crime: quatro adolescentes, de 15, 16, 17 e 17 anos, um maior de idade de 18 anos, e um mandante, de 28 anos. Os quatro menores foram apreendidos e qualificados por crime análogo a homicídio, já os maiores de idade estão sendo procurados. Dois, dos quatro, confirmaram a participação no crime.

MÃE DAS CRIANÇAS E COMPANHEIRO ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO

Ramalho pontuou que a mãe das crianças, de 31 anos, e o companheiro dela, de 17 anos, têm ligação com o tráfico de entorpecentes na região. As investigações apontam que, em meio à disputa do tráfico, um grupo rival determinou a execução do padrasto. Durante as investigações, o padrasto das crianças disse saber quem eram os suspeitos. Com base nessas informações foi possível localizar os envolvidos.

No dia do crime, dois adolescentes ficaram na parte de fora da casa, junto com o de 18 anos, enquanto os outros dois arrombaram a porta e entram atirando. O casal e as crianças dormiam no mesmo cômodo, em camas separadas.

"Ao entrar na residência, não procuraram identificar quem é que estava dormindo, a posição das camas. Entraram atirando de qualquer forma, numa violência extremada e absurda" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública

BRAÇO DO RIO: NOVE HOMICÍDIOS EM POUCO MAIS DE DOIS MESES

O distrito de Braço do Rio registra, até o momento, nove homicídios em pouco mais de dois meses . Ramalho evidencia que na região existe um bairro, chamado São Jorge, onde ocorre uma disputa pelo tráfico de entorpecentes.

Segundo o comandante do 13° BPM/2° CPOR/PMES, tenente-coronel Jefson, os quatro presos estão envolvidos em crimes anteriores na região e que, com a retirada deles, a possibilidade de fatos similares acontecerem vai diminuir. "O grupo que esteve atuando tanto em agosto, como em setembro, está praticamente retirado de circulação e detido", evidenciou.

Na noite do dia 19 de setembro , um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros, também dentro de casa. Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu.