Casagrande chama assassino de crianças de “filho da mãe” e faz uma promessa

“É impressionante como uma parte das pessoas não dá valor à vida. Lá em Conceição da Barra
, um filho da mãe invade uma casa para executar os pais, não os encontra, e executa as crianças”, descreveu o governador, durante evento na Estação de Tratamento de Esgoto de Bandeirantes, em Cariacica.
“É um comportamento de total desvalorização da vida e que está se agravando pela facilidade com que as pessoas têm acesso às armas”, prosseguiu Casagrande, que destacou ainda que as novas leis de acesso às armas têm dificultado o trabalho da polícia.
O governador pontuou que 2019 foi o ano com menor índice de homicídios e, 2020, o segundo. “2021 será melhor do que 2020”, previu. “A gente ainda enfrenta desafios enormes”, admitiu.
Houve espaço para estocadas em relação à gestão do ex-governador Paulo Hartung
(sem partido). “Assumimos a área de segurança destruída. Vamos investir e contratar policiais e vamos dar posse a 400 policiais civis nesta semana”, prometeu Casagrande.