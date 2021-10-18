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Leonel Ximenes

Casagrande chama assassino de crianças de “filho da mãe” e faz uma promessa

Governador admitiu que a segurança é o maior desafio da sua gestão

Públicado em 

18 out 2021 às 14:39
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O governador fez as declarações sobre a segurança pública durante anúncio de novas obras de macrodrenagem para Viana e Cariacica
O governador fez as declarações sobre a segurança pública durante anúncio de novas obras de macrodrenagem para Viana e Cariacica Crédito: Governo do ES/divulgação
governador Renato Casagrande (PSB) reconheceu, na manhã desta segunda-feira (18), que a segurança é o maior desafio da gestão, prometeu um ano de 2021 menos violento do que o de 2020 e vociferou sobre o assassinato de duas crianças em Conceição da Barra, no Norte do Estado.
“É impressionante como uma parte das pessoas não dá valor à vida. Lá em Conceição da Barra, um filho da mãe invade uma casa para executar os pais, não os encontra, e executa as crianças”, descreveu o governador, durante evento na Estação de Tratamento de Esgoto de Bandeirantes, em Cariacica.

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“É um comportamento de total desvalorização da vida e que está se agravando pela facilidade com que as pessoas têm acesso às armas”, prosseguiu Casagrande, que destacou ainda que as novas leis de acesso às armas têm dificultado o trabalho da polícia.

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O governador pontuou que 2019 foi o ano com menor índice de homicídios e, 2020, o segundo. “2021 será melhor do que 2020”, previu. “A gente ainda enfrenta desafios enormes”, admitiu.
A aposta do governador, por enquanto, está dentro de uma margem muito pequena. A redução de homicídios em 2021 em relação ao ano passado, considerando o período de janeiro a setembro, é de 1,57% (820 mortes violentas neste ano, ante 833 de 2020).
Para completar, de sexta até domingo, aconteceram 19 assassinatos no Estado, com destaque negativo para a tragédia em Conceição da Barra e a chacina em Vila Velha, que vitimou cinco pessoas.

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Houve espaço para estocadas em relação à gestão do ex-governador Paulo Hartung (sem partido). “Assumimos a área de segurança destruída. Vamos investir e contratar policiais e vamos dar posse a 400 policiais civis nesta semana”, prometeu Casagrande.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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