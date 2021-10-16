Chacina deixa cinco mortos e quatro feridos durante churrasco em Vila Velha

A chacina ocorreu no fim da tarde deste sábado (16) e cinco pessoas foram executadas a tiros em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Cinco pessoas foram assassinadas e pelo menos outras quatro ficaram feridas após serem baleadas em uma chacina ocorrida no fim da tarde deste sábado (16), no bairro Darly Santos, em Vila Velha . O crime ocorreu por volta das 17h30. Entre os mortos estão quatro homens e uma mulher.

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Informações de populares dão conta de que as vítimas estavam em um churrasco, quando homens armados chegaram já atirando na direção de todos que aproveitavam a festa. A motivação para os crimes seria a disputa por terrenos na região.

Os corpos de três vítimas, todas do sexo masculino, estavam dentro de uma residência situada na Rua Apóstolo Tomé. Outro homem, que havia sido baleado, morreu já no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, pouco após dar entrada na unidade. A mulher foi encontrada sem vida em frente à casa onde o crime ocorreu. Os demais feridos foram levados pelo Samu para o mesmo hospital.

PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO MORTO

Uma das vítimas encontradas na residência é o líder comunitário do bairro, identificado como José Quirino, conhecido pelo apelido de Mosquito, segundo informações repassadas por policiais no local do crime à reportagem da TV Gazeta.

Em um primeiro momento, os três homens foram encontrados sem vida dentro da casa. Do lado de fora estava a mulher, identificada apenas por Elaine, que também foi a óbito. Já no hospital, a quinta vítima, um homem, faleceu em decorrência dos ferimentos. Um quarto ferido foi encontrado em um matagal próximo ao local do crime e levado para um hospital.

RESPOSTA DA PM

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no final da tarde para verificar a informação de que teria ocorrido um homicídio por disparos de arma de fogo em Pontal das Garças*, em Vila Velha, durante um churrasco. No endereço foi constatado quatro óbitos no local do fato e outras quatro foram alvejadas e socorridas para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde mais uma das vítimas teve o óbito confirmado. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

*A primeira informação no acionamento para a PM é de que o bairro seria Pontal das Garças, mas no local a reportagem constatou que o crime aconteceu no bairro Darly Santos.

POLÍCIA CIVIL

Também em nota, a Polícia Civil salientou que a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e está em diligências neste momento, realizando os primeiros levantamentos. Quatro pessoas foram a óbito no local e uma quinta vítima faleceu no hospital. Mais três pessoas foram baleadas e sobreviveram. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Além da equipe do plantão, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram acionados e atuam nas diligências. Informações sobre motivação e dinâmica do crime já estão em apuração, mas ainda não serão divulgadas para preservar a investigação.