Veja vídeo: PM detona bomba encontrada na Praia do Suá, em Vitória

Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora de um prédio da região foi quem encontrou o objeto. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que estava saindo de casa com o marido quando viu o artefato no chão. Segundo ela, o homem chegou a pegar o artefato para tirá-lo da frente do prédio, mas, em seguida, o colocou de volta no lugar.

Por volta das 9h, a Polícia Militar chegou ao local. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostrou o momento em que o esquadrão antibombas detonou o explosivo. Assista abaixo:

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Cerca de 400 metros da rua Neves Armond foram interditados para o trabalho dos policiais. Os moradores de prédios da rua foram orientados a não sair de casa e quem tentava chegar em sua residência pela rua também não pôde acessar o local.

SITUAÇÃO CONTROLADA