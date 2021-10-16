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Rua liberada

Veja vídeo: PM detona bomba encontrada na Praia do Suá, em Vitória

Artefato explosivo foi deixado na Rua Neves Armond e foi encontrado na manhã deste sábado (16); local ficou interditado por cerca de quatro horas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 out 2021 às 14:13

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 14:13

Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória
Esquadrão antibombas foi acionado para verificar objeto suspeito na Praia do Suá em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A bomba encontrada na rua Neves Armond, no bairro Praia do Suá, em Vitória, na manhã deste sábado (16) foi detonada pelo esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) Polícia Militar. A detonação aconteceu por volta das 13h30, após o local ficar totalmente isolado por cerca de quatro horas. 
A reportagem da TV Gazeta apurou que uma moradora de um prédio da região foi quem encontrou o objeto. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que estava saindo de casa com o marido quando viu o artefato no chão. Segundo ela, o homem chegou a pegar o artefato para tirá-lo da frente do prédio, mas, em seguida, o colocou de volta no lugar.
Por volta das 9h, a Polícia Militar chegou ao local. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostrou o momento em que o esquadrão antibombas detonou o explosivo. Assista abaixo:
Cerca de 400 metros da rua Neves Armond foram interditados para o trabalho dos policiais. Os moradores de prédios da rua foram orientados a não sair de casa e quem tentava chegar em sua residência pela rua também não pôde acessar o local.
Os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram se tratar de um artefato explosivo e disseram o que o objeto era um pouco maior que o encontrado em Nova Palestina, onde uma bomba de fabricação artesanal foi detonada após uma troca de tiros entre criminosos.

SITUAÇÃO CONTROLADA

Em resposta à reportagem, a assessoria da Polícia Militar informou, em nota,  que por volta das 08h50 deste sábado o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) prosseguiu até a Praia do Suá, em Vitória, onde moradores teriam identificado um objeto em via pública, semelhante à uma bomba. A guarnição constatou o encontro do possível artefato explosivo e isolou a área como medida de praxe de segurança e detonou o objeto no local, sendo a ocorrência encerrada.

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