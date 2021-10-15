Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Vila Velha

Pedro Luciano Scalfoni, 48, estava sendo ameaçado, mas a polícia não informou a motivação Crédito: Instagram | @pedrolucianoscalfoni

O empresário Pedro Luciano Scalfoni, de 48 anos, foi assassinado dentro de sua própria loja de equipamentos eletrônicos na rua Marilândia, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (15).

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem foi atingido por cinco tiros, que acertaram o pescoço e o tórax. Pedro chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Loja de eletrônicos onde o empresário foi assassinado fica no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Testemunhas relataram que o suspeito do crime passou de moto várias vezes em frente ao estabelecimento da vítima. Depois, ficou monitorando a chegada do empresário à loja. Pedro Luciano chegou a ser ameaçado um dia antes de ser assassinado, mas a polícia ainda não divulgou a motivação do crime.