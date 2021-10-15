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Em Residencial Coqueiral

Empresário é morto a tiros dentro da própria loja em Vila Velha

Pedro Luciano Scalfoni, de 48 anos, foi assassinado com cinco tiros na tarde desta sexta-feira (15). Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 20:32

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 out 2021 às 20:32
Vila Velha
Pedro Luciano Scalfoni, 48, estava sendo ameaçado, mas a polícia não informou a motivação Crédito: Instagram | @pedrolucianoscalfoni
O empresário Pedro Luciano Scalfoni, de 48 anos, foi assassinado dentro de sua própria loja de equipamentos eletrônicos na rua Marilândia, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, no final da tarde desta sexta-feira (15).
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem foi atingido por cinco tiros, que acertaram o pescoço e o tórax. Pedro chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Vila Velha
Loja de eletrônicos onde o empresário foi assassinado fica no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Testemunhas relataram que o suspeito do crime passou de moto várias vezes em frente ao estabelecimento da vítima. Depois, ficou monitorando a chegada do empresário à loja. Pedro Luciano chegou a ser ameaçado um dia antes de ser assassinado, mas a polícia ainda não divulgou a motivação do crime.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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