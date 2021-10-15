Vídeo: homem é assaltado por trio em avenida movimentada de Itapuã

Um homem foi rendido por três assaltantes em plena luz do dia nesta sexta-feira (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O assalto ocorreu perto das 11h, na Avenida São Paulo, via de grande movimentação. A vítima andava a pé na calçada quando foi abordada pelos bandidos, que estavam de bicicleta e, um deles, armado. Câmeras de videomonitoramento flagraram o crime. Veja vídeo:
Nas imagens enviadas para A Gazeta, é possível ver que os assaltantes ignoram uma mulher que passa com um carrinho de bebê e partem em direção ao homem.
Ao ser abordado pelo trio, o homem entrega imediatamente a carteira. Em seguida, um dos assaltantes arranca um cordão do pescoço dele e coloca o objeto na boca. Os criminosos também roubaram uma pulseira e um relógio da vítima.
Demandadas pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha informaram que não foram acionadas. A Polícia Civil também explicou que não localizou "ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Vila Velha".