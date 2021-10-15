Vídeo: homem é assaltado por trio em avenida movimentada de Itapuã

Homem é assaltado à luz do dia em avenida de Itapuã, em Vila Velha

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Nas imagens enviadas para A Gazeta , é possível ver que os assaltantes ignoram uma mulher que passa com um carrinho de bebê e partem em direção ao homem.

Ao ser abordado pelo trio, o homem entrega imediatamente a carteira. Em seguida, um dos assaltantes arranca um cordão do pescoço dele e coloca o objeto na boca. Os criminosos também roubaram uma pulseira e um relógio da vítima.