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Em Vila Velha

Vídeo: homem é assaltado por trio em avenida movimentada de Itapuã

Ação dos três criminosos ocorreu em plena luz do dia, no final da manhã desta sexta-feira (15), na Avenida São Paulo. Vítima teve carteira, cordão, relógio e pulseira roubados

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:18

Matheus Metzker Vieira

Matheus Metzker Vieira

Publicado em 

15 out 2021 às 16:18
Homem é assaltado à luz do dia em avenida de Itapuã, em Vila Velha
Homem é assaltado à luz do dia em avenida de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi rendido por três assaltantes em plena luz do dia nesta sexta-feira (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O assalto ocorreu perto das 11h, na Avenida São Paulo, via de grande movimentação. A vítima andava a pé na calçada quando foi abordada pelos bandidos, que estavam de bicicleta e, um deles, armado. Câmeras de videomonitoramento flagraram o crime. Veja vídeo:
Nas imagens enviadas para A Gazeta, é possível ver que os assaltantes ignoram uma mulher que passa com um carrinho de bebê e partem em direção ao homem.
Ao ser abordado pelo trio, o homem entrega imediatamente a carteira. Em seguida, um dos assaltantes arranca um cordão do pescoço dele e coloca o objeto na boca. Os criminosos também roubaram uma pulseira e um relógio da vítima.
Demandadas pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha informaram que não foram acionadas. A Polícia Civil também explicou que não localizou "ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Vila Velha".

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