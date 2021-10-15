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Trânsito

Furto de fios gera apagão em semáforos da Enseada do Suá, em Vitória

A manhã desta sexta-feira (15) foi difícil para o motorista no trecho da Enseada do Suá. O furto de cabeamento fez com que muitos equipamentos deixassem de funcionar ou ficassem no "modo piscante"

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 13:08
Ônibus do Transcol circulando pela avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória
Os semáforos da região próxima ao Shopping Vitória e abaixo da Terceira Ponte foram afetados pelo furtode fios Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Na sexta-feira já é comum o trânsito complicar devido ao aumento de fluxo de veículos no final de semana, mas o motorista que passou, nesta manhã, pela região da Enseada do Suá, em Vitória, teve de ter paciência para trafegar na região. Isso porque muitos semáforos apresentaram problemas logo nas primeiras horas da manhã.
Alguns até mesmo apagaram enquanto outros equipamentos ficaram piscando, sem indicar corretamente a sinalização. Com o sistema semafórico apresentando falha desde a altura do Shopping Vitória, como relatado por condutores, houve engarrafamento nos dois sentidos e também reflexos no trânsito dentro de bairros como Praia do Canto, Praia do Suá e até Bento Ferreira.

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O problema não foi aleatório. Segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbano da Prefeitura de Vitória, a falha nos semáforos da região ocorreu por conta de furtos de cabos de energia. O ato criminoso provocou, além do prejuízo, a queima de transformadores e, consequentemente, alguns equipamentos deixaram de funcionar, disse a Setran.
A assessoria da pasta municipal salientou, ainda, que uma equipe da EDP foi acionada pelos técnicos da secretaria para fazer a manutenção nos equipamentos e normalizar o trânsito na região da Capital capixaba.

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