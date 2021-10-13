Depois das chuvas, cratera se abre na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Após dias de chuvas intensas que atingiram a Grande Vitória, o sol reapareceu nesta quarta-feira (13). O que também voltou a aparecer e causar transtornos para motoristas e pedestres, porém, foram os buracos nas ruas e avenidas de Vitória. Na Avenida Leitão da Silva, uma das principais vias da Capital, uma verdadeira cratera se abriu.
Cratera se abriu na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
O buraco fica localizado no sentido Bento Ferreira, próximo ao acesso à Avenida Rio Branco, em cima de uma faixa de pedestres. O local está sinalizado com cones e uma tela de proteção para impedir que motoristas ou pedestres caiam, já que a cratera é profunda e pode causar acidentes.
A Prefeitura de Vitória informou, em nota, que o reparo é de responsabilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que foi comunicada desde a segunda-feira (11) sobre o serviço. A prefeitura garantiu que a operação tapa-buracos foi intensificada nas vias da Capital que foram mais afetadas pelas chuvas nesta quarta-feira (13).
A Cesan, por sua vez, explicou que trata-se de uma intervenção de reparo na rede de esgoto sanitário. De acordo com o órgão, a previsão é de conclusão do reparo até a sexta-feira (15).