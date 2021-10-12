Muro de contenção de 5 metros desaba sobre casa em Guarapari

Muro de contenção caiu sobre cozinha de casa em Guarapari Crédito: TV Gazeta

Um muro de contenção de aproximadamente cinco metros de altura desabou no bairro Bela Vista, em Guarapari , por volta das 10h desta terça-feira (12h), devido às fortes chuvas. A estrutura, que estava em construção, atingiu a cozinha de uma casa, que ficou destruída. De acordo com a Defesa Civil do município, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Por pouco não houve uma tragédia, já que um morador da casa atingida, o pedreiro Jaelson Alves dos Santos, havia acabado de deixar o cômodo. "Em questão de minutos, quando eu entrei no quarto, desabou tudo. Não entendi nada, parecia que estava caindo o céu em cima da casa. Quando voltei, já estava tudo danificado", conta.

Seis casas, entre elas a de Joelson, precisaram ser interditadas. Cerca de 15 pessoas foram abrigadas na casa de parentes.

Na tarde desta terça, o pedreiro estava encaixotando todos os pertences e buscando outro lugar para ficar. "A Defesa Civil falou que era ara a gente procurar o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), para poder conseguir um aluguel social. Só que hoje é feriado, não está funcionando", relata.

O muro que estava em construção era da casa da diarista Rosimery Silva, que também teve a residência interditada. Ela ficou assustada com o ocorrido. "Quando eu vi caindo na casa do vizinho, eu fiquei com medo de ter acontecido algo pior, mais grave, com alguém deles. Graças a Deus não tinha ninguém, mas eles perderam muita coisa", diz.

Letícia Silva, moradora de uma das casas inteditadas, está com receio de o barranco ceder ainda mais. "Vem aquele medo, não dá para dormir tranquilo, porque eles disseram que provavelmente vai continar chovendo. Então, a qualquer momento, tudo que você tentou construir, chegar agora e perder.

As outras famílias, além da do pedreiro, também passaram a tarde desta terça fazendo mudança de móveis e objetos pessoais. "A gente vai tentar correr atrás do governo, da prefeitura para nos ajudar, porque não sei o que vai acontecer, se a gente vai poder voltar daqui uns seis meses. Estou com muito medo de acabar de ceder tudo e perder mais ainda", lamenta Rosimery.

A Defesa Civil informou que, na quarta-feira (13), as equipes da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) que atuam no Cras do Bela Vista, farão o atendimento assistencial das famílias.