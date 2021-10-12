Chuva no ES: homem 'surfa' em avenida alagada em Vila Velha

Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta terça, duas pessoas estão desalojadas em Vila Velha. Desde segunda (11) foram registrados pontos críticos de alagamento em Vila Velha, nos bairros Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilândia, Jardim Guaranhuns e Nova América. Uma idosa, moradora de Cobilândia, foi resgatada pela Defesa Civil. Um homem, morador de Cobi de Cima, também precisou deixar sua casa, preventivamente.