Chuva no ES: homem 'surfa' em avenida alagada em Vila Velha

Um homem "surfou" em rua alagada de Vila Velha, na Grande Vitória, após o temporal que atingiu a cidade. A chuva forte que atinge o Espírito Santo deixou desabrigados e desalojados. O morador do bairro Cobilândia, um dos mais castigados pelos alagamentos, pegou uma prancha e "surfou" na Avenida João Francisco Gonçalves, na manhã desta terça-feira (12). Para Douglas Velaschi, o "surfe" foi uma forma de protesto bem-humorado para que o problema dos alagamentos seja resolvido na região.
Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta terça, duas pessoas estão desalojadas em Vila Velha. Desde segunda (11) foram registrados pontos críticos de alagamento em Vila Velha, nos bairros Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilândia, Jardim Guaranhuns e Nova América. Uma idosa, moradora de Cobilândia, foi resgatada pela Defesa Civil. Um homem, morador de Cobi de Cima, também precisou deixar sua casa, preventivamente.
Também em Vila Velha, por causa dos alagamentos, quatro puérperas e quatro recém-nascidos foram removidos da Maternidade de Cobilândia para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).
Com informações do G1 ES