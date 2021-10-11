Vídeo: jovens brincam em água da chuva no ES; médicos fazem alerta

Garoto usa colchão como se fosse bote, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Veja vídeo de um caso em Nova América, bairro de Vila Velha: Apesar de parecer um convite aos olhos dos mais jovens, a água de chuva, acumulada nas enchentes, pode transformar brincadeiras em riscos, inclusive de morte. Nesta segunda-feira (11), devido ao cenário que vem repercutindo no Estado desde sábado (9), em especial na Grande Vitória, situações de adolescentes se divertindo no alagamento foram flagradas

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Sobre o assunto, a médica infectologista Rúbia Miossi explicou que, entre os riscos de contaminação na chuva, estão a possibilidade de infecção por leptospirose, doenças que causam diarreias e até hepatite A.

No caso da leptospirose, esta é, segundo a especialista, uma doença bacteriana transmitida pelo contato com água contaminada por urina de rato. "Apesar de não ser uma doença muito frequente, é justamente após chuvas intensas que ela ocorre, quando há alagamentos. E é extremamente grave, podendo causar até a morte, se não for tratada rapidamente. O contato com água da chuva não faz com que a pessoa apresente sintomas amanhã, mas em média depois de 14 dias. Aí é que está: às vezes, a pessoa nem lembra que teve o contato com a água e dificulta o diagnóstico", disse.

"Todo mundo que teve contato deve ficar atento para febre, dores no corpo, principalmente nas pernas, que são geralmente os locais em que houve contato com a água, permitindo a penetração da bactéria na pele" Rúbia Miossi - Médica infectologista

Também para o infectologista Lauro Ferreira Pinto, diante das fortes chuvas, o risco clássico é a leptospirose. Ele explica que quando a água de enchente se espalha, carrega urina de roedores.

"Em contato com a pele por muito tempo, mesmo se estiver íntegra, sem feridas, pode provocar esta infecção. O quadro começa como uma gripe, mas, em casos mais graves, pode dar olho amarelo, icterícia e insuficiência renal, sendo, por vezes, necessário hospitalizar. A orientação é nunca brincar em área de enchente. Se tiver que entrar, deve-se proteger com bota ou algum tipo de material impermeável", orientou.

OUTRAS DOENÇAS

Já em relação a outras doenças, é fundamental que a população não utilize alimentos que foram molhados pela água da enchente. "Infelizmente, tem que descartar esses produtos, já que apresentam risco de contágio de diarreias graves, que podem levar à desidratação, além da hepatite A", afirmou Rúbia Miossi.

De acordo com a médica, quem precisa ter contato com a água, deve usar calçados apropriados, como galochas de cano alto, para evitar que a água entre em contato com a pele. "Algumas pessoas tentam colocar saco plástico para poder caminhar, mas não é recomendado, porque nas sacolas há pequenos furos que acabam deixando ter contato da água com a pele. Às vezes, ocorre de a água ser coletada para dentro da sacola e fica mais tempo ainda em contato com o indivíduo", frisou.

Ruas alagadas no bairro Nova América, Vila Velha

ALERTA

A previsão, segundo Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas, é de chuva expressiva em parte do Estado, durante esta segunda-feira (11). A terça-feira (12), no entanto, deverá contar com chuva menos intensa no Estado. Porém, ela pode cair na forma de pancada em alguns pontos.