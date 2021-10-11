Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anchieta

Rua cede e carro cai em barranco em praia de Iriri, no ES

O caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (11) e a rua foi interditada por segurança. Ninguém ficou ferido

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 16:30

Beatriz Caliman

Rua cede e carro despenca de barranco em Anchieta Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Parte de uma rua cedeu no bairro Iriri, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, e um carro acabou caindo em um barranco. Segundo a Defesa Civil do município, o caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (11) e a rua foi interditada por segurança. Ninguém ficou ferido.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Anchieta, Wander Nogueira, o carro estava estacionado na Rua Mario Rios, que fica na Praia da Areia Preta. “Há uma construção, um muro de arrimo na rua abaixo. Com a chuva, cedeu e, o carro parado neste ponto, ficou pendurado. À tarde essa parede cedeu mais e o carro caiu”, contou o coordenador.
Carro cai em barranco após parte de rua ceder em Iriri
Carro cai em barranco após parte de rua ceder em Iriri Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
O dono do carro acionou o seguro, que faria a retirada do veículo com um guincho ainda nesta tarde. A Defesa Civil informou que continua chovendo no município, mas nenhum outro problema, até o momento, foi registrado no balneário.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados