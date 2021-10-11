Rua cede e carro cai em barranco em praia de Iriri, no ES

Parte de uma rua cedeu no bairro Iriri, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, e um carro acabou caindo em um barranco. Segundo a Defesa Civil do município, o caso foi registrado durante a manhã desta segunda-feira (11) e a rua foi interditada por segurança. Ninguém ficou ferido.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Anchieta, Wander Nogueira, o carro estava estacionado na Rua Mario Rios, que fica na Praia da Areia Preta. “Há uma construção, um muro de arrimo na rua abaixo. Com a chuva, cedeu e, o carro parado neste ponto, ficou pendurado. À tarde essa parede cedeu mais e o carro caiu”, contou o coordenador.
O dono do carro acionou o seguro, que faria a retirada do veículo com um guincho ainda nesta tarde. A Defesa Civil informou que continua chovendo no município, mas nenhum outro problema, até o momento, foi registrado no balneário.