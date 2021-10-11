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Sem trégua

Chuva e friozinho devem permanecer no Espírito Santo pelo menos até quarta-feira (13)

Cenário chuvoso dos últimos dias irá se manter nesta segunda (11), no feriado de Nossa Senhora Aparecida (12)  e só deve perder força na quarta (13), de acordo com a meteorologia do Climatempo e Incaper

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 12:57

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 out 2021 às 12:57
Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha
Moradores tiveram dificuldades para se deslocar em meio à ruas alagadas na Grande Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros
A chuva e o friozinho do final de semana seguem nesta segunda-feira (11) e a expectativa daqueles que esperavam aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida foram, literalmente, por água abaixo. Isso porque a meteorologia indica que o tempo não vai abrir pelo menos até a próxima quarta-feira (13).
Até lá, o cenário em todo o Espírito Santo é de muita nebulosidade com probabilidade de precipitação a qualquer momento, tanto que o Inmet emitiu um novo alerta para acumulado de chuva válido para as próximas 24 horas.

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Segundo o Instituto Climatempo, as instabilidades climáticas seguem atuando até a próxima terça-feira. Nestes dois dias segue o risco para temporais em boa parte do Estado. A partir de quarta, a chuva começa a perder força.
Para o "Dia das Crianças", o Incaper salienta que o céu segue encoberto e chuvoso em todo o Estado. As temperaturas permanecem amenas em todas as regiões, com a máxima na Grande Vitória não ultrapassando os 24 °C, não muito diferente da maior temperatura esperada para a data no ES, que é de 25 °C para a região Noroeste. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral da região Nordeste - a Marinha alerta para a possibilidade de ressaca em quase toda a costa.
Por causa das condições favoráveis para continuidade da chuva em todas as regiões, foi emitido um aviso meteorológico para todo o Espírito Santo.

MELHORA DO CLIMA

O cenário de muita chuva começa a se alterar na quarta-feira, quando sol aparece entre muitas nuvens. Ainda assim, existe a possibilidade de aguaceiros em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. As temperaturas sofrem um sutil aumento em todas as regiões, mas sem calor intenso. A máxima pode chegar aos 27 graus nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, e a mínima fica em 14 graus na Região Serrana.
Chuva no ES
A terça (12) ainda será com muita chuva no Estado. Apenas no dia seguinte o cenário começa a mudar no ES segundo o Incaper Crédito: Reprodução/Incaper
Apenas na quinta-feira (14) o sol deve aparecer com mais força e a chuva dará uma trégua no Estado.

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