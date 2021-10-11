Chuva e friozinho devem permanecer no Espírito Santo pelo menos até quarta-feira (13)

Moradores tiveram dificuldades para se deslocar em meio à ruas alagadas na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva e o friozinho do final de semana seguem nesta segunda-feira (11) e a expectativa daqueles que esperavam aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida foram, literalmente, por água abaixo. Isso porque a meteorologia indica que o tempo não vai abrir pelo menos até a próxima quarta-feira (13).

Segundo o Instituto Climatempo , as instabilidades climáticas seguem atuando até a próxima terça-feira. Nestes dois dias segue o risco para temporais em boa parte do Estado. A partir de quarta, a chuva começa a perder força.

Para o "Dia das Crianças", o Incaper salienta que o céu segue encoberto e chuvoso em todo o Estado. As temperaturas permanecem amenas em todas as regiões, com a máxima na Grande Vitória não ultrapassando os 24 °C, não muito diferente da maior temperatura esperada para a data no ES, que é de 25 °C para a região Noroeste. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral da região Nordeste - a Marinha alerta para a possibilidade de ressaca em quase toda a costa

MELHORA DO CLIMA

O cenário de muita chuva começa a se alterar na quarta-feira, quando sol aparece entre muitas nuvens. Ainda assim, existe a possibilidade de aguaceiros em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. As temperaturas sofrem um sutil aumento em todas as regiões, mas sem calor intenso. A máxima pode chegar aos 27 graus nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, e a mínima fica em 14 graus na Região Serrana.

A terça (12) ainda será com muita chuva no Estado. Apenas no dia seguinte o cenário começa a mudar no ES segundo o Incaper Crédito: Reprodução/Incaper