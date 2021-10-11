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De atenção para alerta

Chuva: Defesa Civil anuncia estado de alerta no Espírito Santo

A chuva, que desde sábado (9) atinge o ES, já provocou alagamentos na Grande Vitória e deixou o trânsito complicado nesta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 14:58

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 out 2021 às 14:58
Moradora atravessa rua alagada em Cobilândia, em Vila Velha
Moradora atravessa rua alagada em Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Rodrigues
A Defesa Civil do Espírito Santo divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (11), migração do estado de atenção para o estado de alerta, devido às chuvas que ocorrem no Estado. A chuva, que desde sábado (9) atinge o ES, já provocou alagamentos na Grande Vitória e deixou o trânsito complicado nesta segunda-feira (11), especialmente nas primeiras horas da manhã na Região Metropolitana.
chuva
Defesa Civil do ES dispara mensagens de texto, alertando para riscos provocados pelas chuvas Crédito: Leitor A Gazeta
Com a manutenção das chuvas, são grandes as possibilidades de novos problemas, de modo que a Defesa Civil seguirá monitorando o sistema de informação de desastres 24 horas por dia, acompanhando índices pluviométricos, previsões meteorológicas, avisos e alertas.
A previsão, segundo Boletim de Avisos Meteorológicos e Alertas, é de chuva expressiva em parte do Estado, durante esta segunda-feira (11). A terça-feira (12), no entanto, deverá contar com chuva menos intensa no Estado. Porém, ela pode cair na forma de pancada em alguns pontos.
Também segundo o boletim, chove de forma moderada, a qualquer hora desta segunda (11), em todas as regiões, acarretando em grandes acumulados de chuva. A chuva não deve ser acompanhada de outros fenômenos adversos. O acumulado deste dia deve ser expressivo, podendo representar entre 40 e 60% da média de chuva para um outubro típico em algumas regiões e se aproximando do total de chuva do mês nas vizinhanças da Grande Vitória e da Região Nordeste do Espírito Santo.

INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, renovou o alerta meteorológico para todo o Espírito Santo e agora também destaca para a possibilidade de acumulado de chuva nas próximas 24 horas. Até as 10h desta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, todas as regiões capixabas podem acumular volumes entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
O alerta do Inmet se estende também para todo o Estado do Rio de Janeiro e para as cidades mineiras que fazem divisa com o ES e o RJ.
Os aguaceiros contabilizados até o momento no Estado indicam que Cariacica foi o município de 85.5 mm nas últimas 24h, seguido por Vila Velha, com 78.11 mm. Na sequência aparecem a Serra, com 71.58 mm, Viana, com 69.8 mm e Guarapari com 61.95 mm. A Capital contabilizou 51.77 mm, de acordo com a Defesa Civil estadual.
Defesa Civil anuncia estado de alerta no Espírito Santo

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