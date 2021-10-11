Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ninguém se feriu

Poste cai em cima de viatura da PM na Curva da Jurema, em Vitória

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (11), próximo a um posto policial. Segundo a EDP, 12 clientes da concessionária tiveram a energia afetada e equipes foram ao local para fazer reparos

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:58

Daniel Pasti

Poste cai e atinge viatura da PM em Vitória
Poste cai e atinge viatura da PM próximo a um posto policial na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um poste caiu e atingiu uma viatura da Polícia Militar na Curva da Jurema, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu próximo ao posto policial que fica na Avenida José Miranda Machado. A Guarda Municipal está no local fazendo a sinalização da via. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.
A Guarda Municipal também informou que equipes da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, estão no local para realizar os reparos no poste. A empresa informou que 12 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido e que a causa da queda do poste ainda será apurada.
A Polícia Militar informou que a viatura atingida ficou danificada, mas, no momento do acidente, não havia ninguém no interior do veículo. A corporação ressaltou que não houve prejuízos ao serviço operacional e que as equipes estão atuando normalmente no policiamento da região.

Veja Também

Chuva no ES: Grande Vitória tem alerta para riscos de deslizamentos

Chuva provoca transtornos na Grande Vitória

Cariacica é cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES edp Grande Vitória Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados