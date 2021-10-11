Poste cai em cima de viatura da PM na Curva da Jurema, em Vitória

Um poste caiu e atingiu uma viatura da Polícia Militar na Curva da Jurema, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (11). O acidente aconteceu próximo ao posto policial que fica na Avenida José Miranda Machado. A Guarda Municipal está no local fazendo a sinalização da via. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.
A Guarda Municipal também informou que equipes da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Espírito Santo, estão no local para realizar os reparos no poste. A empresa informou que 12 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido e que a causa da queda do poste ainda será apurada.
A Polícia Militar informou que a viatura atingida ficou danificada, mas, no momento do acidente, não havia ninguém no interior do veículo. A corporação ressaltou que não houve prejuízos ao serviço operacional e que as equipes estão atuando normalmente no policiamento da região.