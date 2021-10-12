Mães e bebês são retirados da Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha

Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba) para onde foram transferidos mães e recém-nascidos Crédito: José Carlos Schaeffer

Quatro mulheres que deram à luz recentemente e quatro recém-nascidos foram transferidos da Maternidade de Cobilândia para o Hospital Infantil e Maternidade Bernardino Alves (Himaba), ambos em Vila Velha , na tarde de segunda-feira (11). De acordo com a prefeitura da cidade, a medida foi tomada de forma preventiva.

A iniciativa está prevista no do Plano de Contingência da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa). O objetivo é evitar a necessidade de evacuação em situação de emergência, como já ocorreu em anos anteriores, com a necessidade de mover grávidas em barcos e caminhões, em operações do Corpo de Bombeiros e até do Exército.

Em novembro de 2018, por exemplo, pelo menos oito bebês e mães foram retirados às pressas da Maternidade de Cobilândia, depois que o local foi invadido pela água da rua. Foi preciso uma operação do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal para resgatar grávidas, mães e recém-nascidos da unidade, com apoio de um caminhão-baú cedido por uma empresa.

Em 2018, Maternidade de Cobilândia alagou e grávidas e bebês foram transferidos pelos bombeiros Crédito: Ricardo Medeiros/ Arquivo AG

Apesar das transferências preventivas, a prefeitura informa que a Maternidade de Cobilândia e também o Pronto Atendimento (PA) do bairro e permanecem abertos, atendendo apenas casos de urgência e emergência.

Cobilândia é um dos bairros de Vila Velha mais atingidos pelas chuvas que caem no Espírito Santo desde o último domingo (11), com vários pontos de alagamentos. Nas últimas 24 horas, o município registrou 102 milímetros de chuva e está entre as três cidades que estão em alerta de alagamento e deslizamento.