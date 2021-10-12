Inmet emite alerta de "perigo potencial" para chuvas no ES

O alerta laranja para risco de chuvas volumosas no Espírito Santo foi reduzido para "alerta de atenção", na cor amarela, em nova previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, como o solo segue encharcado devido ao alto volume de chuva nos últimos dias no Estado, há risco de deslizamentos ou inundações em 19 cidades capixabas, segundo a Defesa Civil Estadual.
O novo alerta do Inmet é válido para todo o Espírito Santo até a quarta-feira (13), com previsão de chuvas ainda volumosas, mas desta vez chegando a 50 mm por dia. No alerta laranja essa previsão chegava aos 100 mm.
RISCO DE DESLIZAMENTO E/OU INUNDAÇÕES
De acordo com a Defesa Civil Estadual três cidades capixabas estão em alerta de risco alto para deslizamentos e inundações: Serra, Vila Velha e Cariacica.
Já em risco moderado são 16 cidades:
- Viana
- Vitória
- Santa Leopoldina
- Aracruz
- Cariacica
- Vila Velha
- Viana
- Serra
- Vitória
- Guarapari
- Fundão
- Bom Jesus do Norte
- Rio Novo do Sul
- João Neiva
- Ibiraçu
- Mimoso do Sul
CARIACICA
Situação da chuva em Cariacica
Em intervalo de 24 horas, Cariacica é a cidade em todo o Estado com maior volume de chuva em 24 horas (157 mm). De acordo com a Defesa Civil, o município registrou pontos de alagamentos nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Deslizamentos sem vítimas também foram registrados nos bairros Oriente e Alto Lage. Em Alto Mucuri, houve rolamento de pedra, mas sem vítimas.
VILA VELHA
Em Vila Velha, foram registrados alagamentos em Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilância, Jardim Guaranhus e Nova América. Houve resgate de dois idosos (uma em Cobilândia e o outro em Cobi de Cima), que precisaram deixar, preventivamente, as casas em que moram.
SERRA
Na Serra, houve um pequeno deslizamento de terra próximo a uma casa em Nova Carapina 2 e também em Laranjeiras Velha. Não foram registradas vítimas.
DESALOJADOS E DESABRIGADOS
A nova atualização do boletim da Defesa Civil aponta que 12 pessoas estão fora de suas casas devido às chuvas. Dez delas são de uma mesma família, que mora em Viana. Foi registrada uma grande infiltração no imóvel e eles tiveram que sair. Todos estão em um abrigo. Em Vila Velha, dois idosos foram resgatados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a ação foi preventiva.
Situação da chuva em Viana
MAIORES VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS
- Cariacica: 157
- Santa Leopoldina: 136
- Viana: 128
- Serra: 122
- Aracruz: 115
- Piúma: 111
- Vila Velha: 102
- Ibiraçu: 102
- Vitória: 99
- Guarapari: 95
- João Neiva: 92
- Nova Venécia: 90
- Boa Esperança: 89
- Marechal Floriano: 87
- Linhares: 84
- Alfredo chaves: 83
- Pinheiros: 83
- São Mateus: 82
- Anchieta: 81
- Irupi: 81
- Fundão: 81
- Rio Novo do Sul: 76
- Santa Maria de Jetibá: 75
- Guaçuí: 73
- Vila Pavão: 73
- Ibitirama: 73
- Bom Jesus do Norte: 73
- Rio bananal: 73
- Venda nova do Imigrante: 73
- Mimoso do Sul: 71
- Pedro Canário: 71
- Colatina: 70
- Marilândia: 69
- Ibatiba: 67
- Nova Venécia: 67
- São Domingos do Norte: 67
- Itapemirim: 66
- Baixo Guandu: 63
- Barra de São Francisco: 60
- Cachoeiro de Itapemirim: 60
- Água Doce do Norte: 60
- Vargem Alta: 60