Inmet emite alerta de "perigo potencial" para chuvas no ES

Alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia Crédito: Reprodução | Inmet

O novo alerta do Inmet é válido para todo o Espírito Santo até a quarta-feira (13), com previsão de chuvas ainda volumosas, mas desta vez chegando a 50 mm por dia. No alerta laranja essa previsão chegava aos 100 mm.

RISCO DE DESLIZAMENTO E/OU INUNDAÇÕES

Vila Velha e Cariacica. De acordo com a Defesa Civil Estadual três cidades capixabas estão em alerta de risco alto para deslizamentos e inundações: Serra,

Já em risco moderado são 16 cidades:

Viana

Vitória

Santa Leopoldina

Aracruz

Cariacica

Vila Velha

Viana

Serra

Vitória

Guarapari

Fundão

Bom Jesus do Norte

Rio Novo do Sul

João Neiva

Ibiraçu

Mimoso do Sul

CARIACICA

Situação da chuva em Cariacica

Em intervalo de 24 horas, Cariacica é a cidade em todo o Estado com maior volume de chuva em 24 horas (157 mm). De acordo com a Defesa Civil, o município registrou pontos de alagamentos nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Deslizamentos sem vítimas também foram registrados nos bairros Oriente e Alto Lage. Em Alto Mucuri, houve rolamento de pedra, mas sem vítimas.

VILA VELHA

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Em Vila Velha, foram registrados alagamentos em Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilância, Jardim Guaranhus e Nova América. Houve resgate de dois idosos (uma em Cobilândia e o outro em Cobi de Cima), que precisaram deixar, preventivamente, as casas em que moram.

SERRA

Na Serra, houve um pequeno deslizamento de terra próximo a uma casa em Nova Carapina 2 e também em Laranjeiras Velha. Não foram registradas vítimas.

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

A nova atualização do boletim da Defesa Civil aponta que 12 pessoas estão fora de suas casas devido às chuvas. Dez delas são de uma mesma família, que mora em Viana. Foi registrada uma grande infiltração no imóvel e eles tiveram que sair. Todos estão em um abrigo. Em Vila Velha, dois idosos foram resgatados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a ação foi preventiva.

Situação da chuva em Viana

MAIORES VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS