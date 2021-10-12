Viana decreta situação de emergência após três dias de fortes chuvas

Nos últimos dias, houve mais de 55 acionamentos da Defesa Civil pela população. "Todos esses chamados foram atendidos pelas nossas equipes, que estão pela cidade. Neste momento nós estamos atendendo as pessoas que foram atingidas. À medida que a água for baixando, entra toda nossa estrutura de serviços, para que possamos organizar a cidade e voltar à normalidade", afirmou o prefeito, em comunicado em vídeo.