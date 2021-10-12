Viana decreta situação de emergência após três dias de fortes chuvas

A Prefeitura de Viana, na Grande Vitória, decretou situação de emergência no início da noite desta terça-feira (12), após três dias seguidos de fortes chuvas no município. Foram mais de 200 milímetros de precipitação registrados desde domingo (10). Apenas nas últimas 24h, foram 95 mm de chuvas.
Segundo o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, mais de 10 bairros sofrem com ruas alagadas, casas inundadas e risco de deslizamentos. Mais de 400 pessoas estão desalojadas no município, cinco delas em abrigos temporários. A Defesa Civil de Viana, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e Ordem Pública, está monitorando 16 áreas de risco (encostas) da cidade.
Nos últimos dias, houve mais de 55 acionamentos da Defesa Civil pela população. "Todos esses chamados foram atendidos pelas nossas equipes, que estão pela cidade. Neste momento nós estamos atendendo as pessoas que foram atingidas. À medida que a água for baixando, entra toda nossa estrutura de serviços, para que possamos organizar a cidade e voltar à normalidade", afirmou o prefeito, em comunicado em vídeo.
ÁREAS ATINGIDAS
Até o momento, foram registrados e monitorados pontos de alagamentos nos bairros de Verona, Santo Agostinho, Vila Bethânia, Industrial, Campo Verde e Coqueiral de Viana. Os bairros mais afetados com deslizamentos são Nova Bethânia, Bom Pastor, Arlindo Vilaschi, Vale do Sol e Industrial.
Os telefones de plantão da Defesa Civil são (27) 3255-1942 e 99860-4360.