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Vitória

Caminhão bate em poste e invade ciclovia da Leitão da Silva

O motorista do caminhão disse que foi atingido por um carro que cruzou a via em alta velocidade. O acidente aconteceu por volta das 4h desta sexta (15)

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 06:57

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

15 out 2021 às 06:57
Caminhão bate em posto e invade ciclofaixa da Leitão da Silva
Caminhão bate em posto e invade ciclovia da Leitão da Silva Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um caminhão foi atingido por um veículo, bateu em um poste de iluminação pública e invadiu a ciclovia da Avenida Leitão da Silva, na região de Itararé, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 4h desta sexta-feira (15).
O motorista do caminhão contou à reportagem da TV Gazeta que seguia pela Avenida Leitão da Silva sentido Avenida Maruípe, quando um carro atravessou a via, vindo pela Rua das Palmeiras, no bairro Santa Lúcia, em alta velocidade.
Ele contou que ainda tentou frear, mas não conseguiu impedir o impacto. Ao realizar a manobra, ele bateu em um poste e subiu na ciclovia da avenida. Segundo ele, o condutor do outro carro sofreu ferimentos leves. A ocorrência foi registrada.
Trânsito na Avenida Leitão da Silva é liberado
Avenida Leitão da Silva é totalmente liberada após acidente Crédito: Guarda Municipal de Vitória
O trânsito sofreu alterações por conta da batida, mas tudo voltou à normalidade por volta das 9h30 desta sexta-feira (15), quando o caminhão foi retirado.
Caminhão bate em posto e invade ciclofaixa da Leitão da Silva
Caminhão bate em posto e invade ciclovia da Leitão da Silva Crédito: Ronaldo Rodrigues
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

Atualização

15/10/2021 - 9:53
O trânsito foi totalmente liberado na avenida por volta das 9h30. 

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