Caminhão bate em poste e invade ciclovia da Leitão da Silva

Caminhão bate em posto e invade ciclovia da Leitão da Silva Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um caminhão foi atingido por um veículo, bateu em um poste de iluminação pública e invadiu a ciclovia da Avenida Leitão da Silva , na região de Itararé, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 4h desta sexta-feira (15).

O motorista do caminhão contou à reportagem da TV Gazeta que seguia pela Avenida Leitão da Silva sentido Avenida Maruípe, quando um carro atravessou a via, vindo pela Rua das Palmeiras, no bairro Santa Lúcia, em alta velocidade.

Ele contou que ainda tentou frear, mas não conseguiu impedir o impacto. Ao realizar a manobra, ele bateu em um poste e subiu na ciclovia da avenida. Segundo ele, o condutor do outro carro sofreu ferimentos leves. A ocorrência foi registrada.

Avenida Leitão da Silva é totalmente liberada após acidente Crédito: Guarda Municipal de Vitória

O trânsito sofreu alterações por conta da batida, mas tudo voltou à normalidade por volta das 9h30 desta sexta-feira (15), quando o caminhão foi retirado.

Caminhão bate em posto e invade ciclovia da Leitão da Silva Crédito: Ronaldo Rodrigues

Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta