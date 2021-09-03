Após estragos da chuva, prefeitura tapa 39 buracos na Leitão da Silva

A semana vai chegando ao fim com tempo aberto no Espírito Santo, diferente do que foi visto entre segunda (30) e quinta-feira (2), quando chuvas e ventos atingiram o Estado e deixaram estragos. Um dos problemas causados foram os buracos no asfalto que, em Vitória, foram registrados em vias importantes como a Avenida Leitão da Silva, que ficou bastante danificada.
Aproveitando a trégua no tempo chuvoso, a Prefeitura de Vitória realizou uma força-tarefa e tapou 74 buracos nesta sexta-feira (3) em pelos menos três trechos importantes da Capital: avenidas Leitão da Silva e Dário Lourenço e rodovia Serafim Derenzi.
Segundo a prefeitura, a Central de Serviços do município identificou, somente na Leitão da Silva, 39 pontos que demandavam reparos. Após seis anos de obras de ampliação, a avenida foi inaugurada em dezembro de 2019.
Operação tapa-buraco após dias chuvosos em Vitória
A administração municipal informou ainda que houve reparos em outros 20 buracos na rodovia Serafim Derenzi, além de 15 na avenida Dário Lourenço de Souza, trecho que fica próximo dos bairros Alagoano e Santo Antônio.
Dois caminhões de asfalto foram utilizados para a força-tarefa. Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, as intervenções resultam em melhores condições para o tráfego.