Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhorias

Após estragos da chuva, prefeitura tapa 39 buracos na Leitão da Silva

Avenida inaugurada em 2019 após seis anos de obras para ampliação havia sido danificada pelas chuvas que atingiram o Estado nesta semana. Outras duas vias receberam reparos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 set 2021 às 19:59

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:59

Operação tapa-buraco em Vitória
Operação tapa-buraco foi realizada em Vitória Crédito: Divulgação Prefeitura de Vitória
A semana vai chegando ao fim com tempo aberto no Espírito Santo, diferente do que foi visto entre segunda (30) e quinta-feira (2), quando chuvas e ventos atingiram o Estado e deixaram estragos. Um dos problemas causados foram os buracos no asfalto que, em Vitória, foram registrados em vias importantes como a Avenida Leitão da Silva, que ficou bastante danificada. 
Aproveitando a trégua no tempo chuvoso, a Prefeitura de Vitória realizou uma força-tarefa e tapou 74 buracos nesta sexta-feira (3) em pelos menos três trechos importantes da Capital: avenidas Leitão da Silva e Dário Lourenço e rodovia Serafim Derenzi.
Segundo a prefeitura, a Central de Serviços do município identificou, somente na Leitão da Silva, 39 pontos que demandavam reparosApós seis anos de obras de ampliação, a avenida foi inaugurada em dezembro de 2019. 

Operação tapa-buraco após dias chuvosos em Vitória

A administração municipal informou ainda que houve reparos em outros 20 buracos na rodovia Serafim Derenzi, além de 15 na avenida Dário Lourenço de Souza, trecho que fica próximo dos bairros Alagoano e Santo Antônio.
Dois caminhões de asfalto foram utilizados para a força-tarefa. Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, as intervenções resultam em melhores condições para o tráfego.

Veja Também

Fotojornalismo: Vitória com e sem sol pelas lentes de Fernando Madeira

Policial reage a assalto em semáforo e atira contra dupla em Vila Velha

Esgoto do penicão de Jardim Camburi vai virar água em indústria na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória trânsito Vitória (ES) Avenida Leitão da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados