Após estragos da chuva, prefeitura tapa 39 buracos na Leitão da Silva

Operação tapa-buraco foi realizada em Vitória Crédito: Divulgação Prefeitura de Vitória

Aproveitando a trégua no tempo chuvoso, a Prefeitura de Vitória realizou uma força-tarefa e tapou 74 buracos nesta sexta-feira (3) em pelos menos três trechos importantes da Capital: avenidas Leitão da Silva e Dário Lourenço e rodovia Serafim Derenzi.

39 pontos que demandavam reparos. Após seis anos de obras de ampliação, a avenida foi inaugurada em dezembro de 2019. Segundo a prefeitura, a Central de Serviços do município identificou, somente na Leitão da Silva,

Operação tapa-buraco após dias chuvosos em Vitória

A administração municipal informou ainda que houve reparos em outros 20 buracos na rodovia Serafim Derenzi, além de 15 na avenida Dário Lourenço de Souza, trecho que fica próximo dos bairros Alagoano e Santo Antônio.