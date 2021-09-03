Policial reage a assalto em semáforo e atira contra dupla em Vila Velha

Tentativa de assalto aconteceu próximo a este viaduto na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um policial militar reagiu a um assalto e atirou contra dois dois criminosos no momento em que parou em um semáforo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , na altura do bairro Alecrim, na noite desta quinta-feira (2). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , os suspeitos fugiram e não há informações se foram atingidos pelos disparos. O policial não ficou ferido.

Antes de tentar assaltar o PM, a dupla, segundo a polícia, roubou um homem, que teve uma bolsa com os documentos e o celular levados pelos bandidos. A vítima do assalto, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta que os criminosos foram agressivos e chegaram a levar ferramentas de trabalho dele. Ele disse que ouviu a troca de tiros - da tentativa de assalto ao policial - quando foi pedir ajuda, em um ponto de ônibus.

"Fui abordado por dois indivíduos, estavam armados. Exigiram o celular primeiro e, depois, fizeram mais exigências, objetos que eu tinha. Minha bolsa, pediram que eu esvaziasse os bolsos. Foram bem agressivos. Eu estava com algumas ferramentas de trabalho, algumas peças de substituição de equipamento. Pen drive, documentos mais digitais. Eu fui pedir ajuda a uma moça em um ponto de ônibus que tem bem em frente. No momento que eu estava pedindo ajuda, houve uma troca de tiros", disse

Após ter sido acionada pela vítima, no local os policiais receberam a informação de que um PM também tinha sido alvo dos criminosos e que ele estava no posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mais à frente. Os militares foram até o posto e encontraram o PM, que contou aos agentes que havia parado em um semáforo quando foi abordado por dois homens, sendo que um deles estava armado. O policial sacou a arma e deu voz de prisão à dupla, que atirou.