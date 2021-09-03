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Na Lindenberg

Policial reage a assalto em semáforo e atira contra dupla em Vila Velha

Dois homens, sendo um deles armado, teriam tentado roubar o policial quando ele parou em um sinal na Avenida Carlos Lindenberg, na noite desta quinta (2)

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 08:44

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 set 2021 às 08:44
Tentativa de assalto aconteceu próximo a este viaduto na Avenida Carlos Lindenberg
Tentativa de assalto aconteceu próximo a este viaduto na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um policial militar reagiu a um assalto e atirou contra dois dois criminosos no momento em que parou em um semáforo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na altura do bairro Alecrim, na noite desta quinta-feira (2). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os suspeitos fugiram e não há informações se foram atingidos pelos disparos. O policial não ficou ferido.
Antes de tentar assaltar o PM, a dupla, segundo a polícia, roubou um homem, que teve uma bolsa com os documentos e o celular levados pelos bandidos. A vítima do assalto, que preferiu não se identificar, contou à reportagem da TV Gazeta que os criminosos foram agressivos e chegaram a levar ferramentas de trabalho dele. Ele disse que ouviu a troca de tiros - da tentativa de assalto ao policial - quando foi pedir ajuda, em um ponto de ônibus.
"Fui abordado por dois indivíduos, estavam armados. Exigiram o celular primeiro e, depois, fizeram mais exigências, objetos que eu tinha. Minha bolsa, pediram que eu esvaziasse os bolsos. Foram bem agressivos. Eu estava com algumas ferramentas de trabalho, algumas peças de substituição de equipamento. Pen drive, documentos mais digitais. Eu fui pedir ajuda a uma moça em um ponto de ônibus que tem bem em frente. No momento que eu estava pedindo ajuda, houve uma troca de tiros", disse
Após ter sido acionada pela vítima, no local os policiais receberam a informação de que um PM também tinha sido alvo dos criminosos e que ele estava no posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, mais à frente. Os militares foram até o posto e encontraram o PM, que contou aos agentes que havia parado em um semáforo quando foi abordado por dois homens, sendo que um deles estava armado. O policial sacou a arma e deu voz de prisão à dupla, que atirou. 
Segundo o policial, os dois bandidos teriam fugido em direção ao bairro Zumbi dos Palmares. O carro do policial foi atingido no teto, no vidro traseiro e na porta do carona, mas ele não ficou ferido. Os assaltantes não foram encontrados.

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