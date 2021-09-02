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Grande Vitória e interior

Polícia prende quadrilha que roubava lojas de celulares no ES

Alguns assaltos foram registrados por câmeras de segurança dos estabelecimentos. Os suspeitos cometeram crimes na Grande Vitória e no interior nos últimos meses

Publicado em 

02 set 2021 às 12:47

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:47

  • Do G1 ES

Policia prendeu integrantes de quadrilha que roubava lojas de celulares
Polícia prendeu integrantes de quadrilha que roubava lojas de celulares Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Três pessoas que fazem parte de uma quadrilha de assalto a lojas de celulares foram presas nesta quarta-feira (1º) na Serra e em Vila Velha, na Grande Vitória. São 13 integrantes ao todo e seis já haviam sido presos anteriormente. Outros quatro são considerados foragidos.
As prisões foram divulgadas nesta quinta (2) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e aconteceram após o trabalho integrado das delegacias de polícia de Domingos Martins e João Neiva, Divisão Patrimonial e 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.
Na casa do líder do grupo, policiais encontraram a roupa usada nos assaltos, computadores, telefones e uma arma.
Uma outra arma foi apreendida durante as investigações, além de dinheiro e 1,5 kg de maconha.
Os criminosos cometeram crimes na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo nos últimos meses.
Dois dos crimes foram registrados em agosto em uma loja no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e em uma loja da Serra.
Além disso, três lojas localizadas nos municípios de Fundão, Ibiraçu e Domingos Martins tiveram um total de 155 aparelhos roubados em julho.
De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, que responde por Fundão e Ibiraçu, Leandro Sperandio, a quadrilha já tem histórico de roubo a agências dos Correios e uma empresa de vendas de produtos por internet.
"Com a saída da cadeia eles migraram para roubo a lojas de telefone celular. O primeiro assalto foi no dia 5 de julho de 2021 em Fundão e da loja foram roubados 65 aparelhos de telefone celular", contou.
Com esse crime, o delegado deu início às investigações e foi identificado o modo de realização dos assaltos.
"Eles entram na loja, dois ou três assaltantes. Um quarto fica do lado de fora dando cobertura com o veículo. Eles amarram ou levam pra algum cômodo no interior da loja e subtraem os aparelhos expostos à venda e dinheiro do caixa", explicou.
Depois do crime em Fundão, os criminosos também roubaram 41 aparelhos de uma loja em Ibiraçu.
Quatro dos cinco criminosos foram presos, mas o quinto se juntou a outros criminosos e continuou roubando lojas de celulares.
O terceiro roubo foi a uma loja de Domingos Martins, onde foram roubados 49 celulares.
Durante a investigação, os policiais concluíram que os mesmos criminosos estavam praticando roubos também na Grande Vitória.

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