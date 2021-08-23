Com ajuda de GPS, polícia recupera nove celulares roubados na Serra

Nove celulares roubados pelos mesmos suspeitos foram recuperados pela Polícia Militar dentro de um carro no Bairro de Fátima, na Serra, na madrugada deste sábado (21). Os militares conseguiram localizar os aparelhos, além de outros objetos, como mochilas e carteiras, por meio do rastreador GPS do celular de uma das vítimas.
A polícia informou que agentes foram acionados por um casal que relatou ter sido abordado por um homem armado que anunciou o assalto e fugiu levando os celulares das vítimas. O aparelho de um deles, porém, ainda estava ligado e, com isso, a polícia conseguiu rastrear a localização do suspeito, que estava no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Lá, os militares foram abordados por outras pessoas, que alegaram terem sido vítimas do mesmo suspeito. Ainda seguindo as informações do rastreador, a polícia chegou até um carro que estava estacionado no Bairro de Fátima. De acordo com a corporação, o veículo não possui restrição de furto e roubo.
Pela janela, os militares conseguiram ver que, em um dos bancos, estavam diversos aparelhos celulares, bolsas, carteiras, uma mochila e roupas, que eram usadas pelos assaltantes e foram reconhecidas pelas vítimas. Todo o material apreendido, incluindo o carro e uma arma falsa, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, mas nenhum suspeito foi encontrado.