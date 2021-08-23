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Polícia confirma que crânio encontrado no Parque de Itaúnas é humano

Funcionários do parque localizaram o crânio durante um patrulhamento preventivo no dia 15 de junho em uma área de difícil acesso

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 12:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2021 às 12:14
Parque Estadual de Itaúnas
Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Reprodução/IEMA ES
Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira (23) que o crânio encontrado no Parque de Itaúnas, em Conceição da BarraNorte do Espírito Santo, no dia 15 de junho, é humano. O material passou por exames laboratoriais, mas por não ter compatibilidade com os DNA’s do banco de dados, foi sepultado no início de agosto.
De acordo a Polícia Militar, o crânio estava em uma área de difícil acesso do parque e foi necessária a ajuda de trabalhadores do local para chegar até lá. Aos policiais, os funcionários relataram que o crânio foi localizado durante um patrulhamento preventivo pela região.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e levou o material para análise. Os resultados confirmam que se trata de um crânio humano, mas como não houve compatibilidade com os DNA’s do banco de dados, foi enterrado no início do mês, sem identificação.

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