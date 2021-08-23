Polícia confirma que crânio encontrado no Parque de Itaúnas é humano

A Polícia Civil confirmou na manhã desta segunda-feira (23) que o crânio encontrado no Parque de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, no dia 15 de junho, é humano. O material passou por exames laboratoriais, mas por não ter compatibilidade com os DNA’s do banco de dados, foi sepultado no início de agosto.
De acordo a Polícia Militar, o crânio estava em uma área de difícil acesso do parque e foi necessária a ajuda de trabalhadores do local para chegar até lá. Aos policiais, os funcionários relataram que o crânio foi localizado durante um patrulhamento preventivo pela região.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e levou o material para análise. Os resultados confirmam que se trata de um crânio humano, mas como não houve compatibilidade com os DNA’s do banco de dados, foi enterrado no início do mês, sem identificação.