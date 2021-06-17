Mistério

Funcionários encontram parte de crânio no Parque de Itaúnas

A suspeita é que seja um crânio humano. O material foi encontrado quando funcionários do local patrulhavam a área na última terça-feira (15)
Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:02

Parque de Itaúnas, Norte do ES Crédito: Iema
Um crânio foi encontrado na mata do Parque de Itaúnas, Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (15). Funcionários do local patrulhavam a área quando se depararam com o material. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.
De acordo com informações da PM, a parte do crânio estava em uma área de difícil acesso do parque e foi necessária a ajuda de trabalhadores do local para chegar até lá.
Aos policiais, os funcionários relataram que o crânio foi localizado durante um patrulhamento preventivo pela região. Veja a nota da PM na íntegra. 
"No início da noite da última terça-feira (15), funcionários do Parque Estadual de Itaúnas acionaram a Polícia Militar e informaram o encontro de parte de um crânio, aparentemente humano, nas dependências do parque. No local, os funcionários levaram os policiais na parte de difícil acesso na mata e relataram que encontraram o material durante um patrulhamento preventivo pela região. O fato foi constatado e a perícia foi acionada."
Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que  a equipe de perícia foi até a unidade Itaúnas, Conceição da Barra, na terça-feira, e recolheu uma parte de um osso craniano. "Apenas após a conclusão dos exames periciais será possível confirmar se trata-se de um osso humano", afirma o texto.

