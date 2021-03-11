PM dá apoio para reintegração de posse em área de empresa em Itaúnas

Reintegração de posse em Itaúnas, Norte do ES Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Segundo informações da Polícia Militar , a empresa demoliu as casas construídas de forma irregular no local, e as pessoas que não quiseram sair, tiveram seus imóveis recolhidos e foram direcionadas a uma área da organização. No local, segundo a polícia, a empresa deu o suporte logístico e social às famílias que estavam na área.

Durante a manhã desta quinta-feira (11), telespectadores da TV Gazeta Norte enviaram imagens à reportagem, mostrando como estava o fluxo de policiais militares, de caminhões e de máquinas usados nas demolições, na estrada que dá acesso às áreas. Veja no vídeo abaixo.

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Segundo a Suzano, a área onde ocorreu a ação desta quinta-feira (11) estava ocupada irregularmente e vinha sendo alvo de atividades ilegais e danosas, tanto ao meio ambiente, colocando em risco as áreas de preservação ambiental, incluindo o Parque Estadual de Itaúnas, quanto às comunidades tradicionais do seu entorno.