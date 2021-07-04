Elisa Lucinda promove feira literária nacional direto de Itaúnas

Elisa Lucinda Crédito: Jonathan Estrella

Idealizada pela escritora, atriz e poetisa capixaba Elisa Lucinda, a 1ª Festa da Palavra, feira literária nacional, será transmitida pelo YouTube diretamente da charmosa vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, de 22 a 25 de julho. Entre os participantes, estão autores e personalidades como o músico Chico César, o ator Lázaro Ramos, o jornalista e pesquisador Jean Wyllys e o escritor e professor indígena Daniel Munduruku. Os capixabas, além da própria Elisa Lucinda, claro, também enriquecem o festival. Nomes como o da escritora Bernadette Lyra, da psicóloga, psicanalista e doutora em filosofia Viviane Mosé e do compositor Juliano Gauche estão na programação. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do festival, no link https://www.youtube.com/FestaDaPalavra.

QUERIDAS DE RR

Angelina e Nina Cortes Crédito: Mônica Zorzanelli

FEIRA DO NENÉM

Entre os dias 06 e 11 de julho de 2021, será realizada a décima segunda edição da “Feira do Neném & Gestante” no MasterPlace Mall, com acesso pela Reta da Penha. O evento promete reunir diversos fornecedores do segmento infantil e de gestantes com as últimas novidades do mercado. A feira tem entrada franca.

moda

Janaina Gurgel e Amanda Caldas: em noite fashion, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Está instalada no TIMS, o maior terminal multimodal do Espírito Santo, a nova Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A mudança foi necessária devido à expansão do SAMU 192 em todo o Estado. O espaço, amplo e num ponto de fácil escoamento, conta com médicos socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, rádio operadores, enfermeiros e condutores de veículos. Além disso, o local possui ampla área de desinfecção das ambulâncias e equipamentos, refeitório, dormitório, oficina de manutenção dos carros e Núcleo de Educação Permanente.

BELEZA

Walace Menezes e Raigna Vasconcellos: em evento de noivas, em Vix Crédito: Cloves Louzada

O FUTURO É AGORA

Um projeto desenvolvido para aprimorar e modernizar os serviços públicos avança na prefeitura de Venda Nova do Imigrante por meio do Escritório de Processos e Inovação. "Dentre as mudanças afetadas estão o atendimento ao cidadão de forma online com ofertas de serviços públicos digitais. No setor tributário, o atendimento ao contribuinte é melhorado. Quanto às licenças ambientais: atendimento online, processos desenhados e automatizados. O mesmo ocorre com aprovações de projetos da Secretaria de Obras. Surge também o cadastro de fornecedor online, bem como o pedido de pagamento por fornecedores e prestadores de serviços de forma online", explica Fernando Tanaka, CEO da Essencial Gestão Pública e responsável por implementar o sistema de gerenciamento de processos na cidade.

COQUETEL

Elisa Salomão e Murilo Lara: em tarde de moda, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Nossa Vivian Coser assina a linha Move para a nova coleção Square Round, da Ornare. O lançamento apresenta referências da obra Spot, do artista britânico Damien Hirst, e é composto por peças versáteis, como painel de múltiplos orifícios, nos quais se fixam ganchos, nichos, prateleiras, gavetas, carrinho gourmet Move Away, que possui vários acessórios organizadores e retráteis, entre outros, totalizando vinte itens 100% customizáveis.

Léo e Patricia Castro aproveitam o final de semana para descansar na serra fluminense.

Sérgio Paulo Rabello acaba de inaugurar novo escritório na Enseada do Suá, em Vitória.

Léo Bahia convida para a exposição coletiva "Transversal", dos artistas Adriana Magalhães, Heder Perdigão, Léo Sombra, Reginaldo Pereira, Renan Teles, Rodrigo Castilho Dias e Rodrigo Zeferino, dia 14, em sua galeria, no Centro de Vitória.

Uma das tendências no mercado de trabalho é a ascensão de mais mulheres a cargos de chefia, valorizando o trabalho feminino e ampliando a pluralidade das empresas. Ao longo do mês de julho, a especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, conversará sobre liderança feminina, coaching, trabalho voluntário e transição de carreira com mulheres que são exemplos de liderança no ES. Os bate-papos serão todos às quartas-feiras, às 19 horas, transmitidos ao vivo pelo instagram da Selecta (@selectain). Entre as convidadas estão Cândida Semensato (ICF Brasil), Luiza Serpa (Instituto Phi), Bartira Almeida (Instituto Ponte), Letícia Lindenberg (Fazenda Três Marias), Aline de Nadai (Vix Logística) e Andréia Gabriel (Grupo Águia Branca).

Chegou em solo capixaba o dispositivo australiano Oxira, um neutralizador de ar que produz ozônio, tornando inativo vírus, bactérias, ácaros e fungos - prato cheio nessa temporada invernal. Guilherme Guimarães, responsável por trazer a tecnologia para o Estado, conta que o dispositivo remove odores como mofo, tabaco e substâncias químicas. Médicas como a pneumologista Marli Lopes já estão testando a novidade.