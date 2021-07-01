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Renata Rasseli

Empresário do ES faz pedido de casamento em passeio de helicóptero

Brendo Bremenkamp, que namora Pollyana Fiorese desde 2017, fez a surpresa no dia do aniversário de 29 anos da noiva

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:43

Públicado em 

01 jul 2021 às 16:43
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese
Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese Crédito: Divulgação
O empresário Brendo Bremenkamp escreveu sua história de amor com a enfermeira esteta Pollyana Fiorese, literalmente, nas alturas. Ele que conheceu a noiva no dia do seu aniversário em  17 de junho de 2017, em Guarapari, resolveu aproveitar a data do aniversário dela de 2021 e a surpreendeu com um pedido de casamento durante um passeio de helicóptero.
A surpresa começou quando Brendo convidou Pollyana para um passeio, saindo de Vila Velha, rumo a um hotel do litoral do ES.
"Só soube do helicóptero quando chegamos no aeroclube, comecei a tremer e chorar de emoção e medo. Achei que seria mais um presentão.  O passeio foi lindo, eu chorava e sorria o tempo todo. Quando estávamos passando pelo hotel até dei uma olhadinha para ver se tinha uma movimentação mas não vi nada. Então,  o piloto deu uma volta maior e depois retornou, aí a emoção começou. O Brendo começou falando que eu levava ele as alturas (literalmente, né, rsrs),  falou o quanto eu era especial, como eu trazia calma e o alegrava, e ele, então, finalmente ele fez o pedido. Pollyana, você aceita se casar comigo? Eu e claro que aceitei (rs) e eu diria sim por mil vezes."
Pollyana Fiorese - Noiva
O passeio terminou no Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta, onde o casal foi recebido por familiares do casal. om bolo, flores, música e muita emoção. A data do sim-sim ainda não foi definida, mas provavelmente será em 2022. Confira o vídeo do pedido de casamento e as fotos:
A noiva Pollyana Fiorese
A noiva Pollyana Fiorese Crédito: Divulgação
A família dos noivos Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese
A família dos noivos Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese Crédito: Divulgação
Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese
Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese: enfim, noivos! Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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