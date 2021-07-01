Empresário do ES faz pedido de casamento em passeio de helicóptero

O empresário Brendo Bremenkamp escreveu sua história de amor com a enfermeira esteta Pollyana Fiorese, literalmente, nas alturas. Ele que conheceu a noiva no dia do seu aniversário em 17 de junho de 2017, em Guarapari, resolveu aproveitar a data do aniversário dela de 2021 e a surpreendeu com um pedido de casamento durante um passeio de helicóptero.
A surpresa começou quando Brendo convidou Pollyana para um passeio, saindo de Vila Velha, rumo a um hotel do litoral do ES.
"Só soube do helicóptero quando chegamos no aeroclube, comecei a tremer e chorar de emoção e medo. Achei que seria mais um presentão. O passeio foi lindo, eu chorava e sorria o tempo todo. Quando estávamos passando pelo hotel até dei uma olhadinha para ver se tinha uma movimentação mas não vi nada. Então, o piloto deu uma volta maior e depois retornou, aí a emoção começou. O Brendo começou falando que eu levava ele as alturas (literalmente, né, rsrs), falou o quanto eu era especial, como eu trazia calma e o alegrava, e ele, então, finalmente ele fez o pedido. Pollyana, você aceita se casar comigo? Eu e claro que aceitei (rs) e eu diria sim por mil vezes."
O passeio terminou no Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta, onde o casal foi recebido por familiares do casal. om bolo, flores, música e muita emoção. A data do sim-sim ainda não foi definida, mas provavelmente será em 2022. Confira o vídeo do pedido de casamento e as fotos: