Empresário do ES faz pedido de casamento em passeio de helicóptero

"Só soube do helicóptero quando chegamos no aeroclube, comecei a tremer e chorar de emoção e medo. Achei que seria mais um presentão. O passeio foi lindo, eu chorava e sorria o tempo todo. Quando estávamos passando pelo hotel até dei uma olhadinha para ver se tinha uma movimentação mas não vi nada. Então, o piloto deu uma volta maior e depois retornou, aí a emoção começou. O Brendo começou falando que eu levava ele as alturas (literalmente, né, rsrs), falou o quanto eu era especial, como eu trazia calma e o alegrava, e ele, então, finalmente ele fez o pedido. Pollyana, você aceita se casar comigo? Eu e claro que aceitei (rs) e eu diria sim por mil vezes."