FOTOS: Aeileen Varejão e Thiago Ramos dizem sim-sim em haras em Guarapari

Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos e os pais da noiva Edmilson Varejão e Erika Varejão Crédito: Eukaweddings

Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos Haras Floriano Varejão, em Guarapari. "Hallelujah" para os convidados durante a festa animada pela banda Gerlin. Foi épico o sim-sim de , que reuniu a família e amigos, em cerimônia intimista no sábado (26), noem Guarapari. Empresária, cantora e ex-Mulheres Ricas , a noiva chegou ao altar montada em seu cavalo ao som de "Romaria", de Renato Teixeira, e cantoupara os convidados durante a festa animada pela banda Gerlin.

Belíssima e original, a noiva vestiu um modelo Paula Boulanger, a coroa da mãe e botas no estilo country. A dupla Vickie Júnior e Fernando Zucolotto cuidou do beauty da noiva.

Aeileen Varejão rumo ao altar Crédito: Eukaweddings

Casamento de Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos

Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos e os pais do noivo Sérgio Ramos e Vanderleia Ramos Crédito: Eukaweddings

A decoração da festa, assinada pela talentosa Rebeca Duarte, preservou o cenário do haras, onde a noiva cresceu e a família trabalha e festeja todos os momentos importantes. Foram montadas mesas ao ar livre e outras próximas às baias dos cavalos, mantendo o estilo rústico de fazenda misturando botas e selas de cavalo com florais, velas e peças de família.

O catering foi assinado pelo Bufê Dom Garcia. Uma ilha de carnes do Meatpack, a butique de carnes da família, também foi montada no haras. O cerimonial ficou a cargo de Brunella Breder.

Decoração do casamento Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos

WEBSÉRIE

Produtora executiva do Festival de Cinema de Vitória, Larissa Delbone vai apresentar uma websérie sobre audiovisual no YouTube. O projeto Cinema em Diálogo estreia no próximo dia 06 de julho, às 19 horas, com um episódio sobre Produção. As convidadas da estreia são Mayra Alcarón, que trabalha com o diretor Rodrigo Aragão, e Úrsula Dart. Entre os convidados dos próximos episódios estão as roteiristas Juane Vaillant e Melina Galante, as atrizes Lilian Casotti e Margareth Galvão, além dos diretores Anderson Bardot e Rodrigo de Oliveira. “A ideia da websérie é abordar, a partir das experiências dos convidados, as etapas de um projeto audiovisual”, afirmou Larissa. O projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secult-ES e do Ministério do Turismo (Governo Federal).

MESVERSÁRIO

Caio Perenzin e Bia Croce Bonadiman Perenzin: celebrando os 10 meses de Antônio em clima de festa junina Crédito: Divulgação

TOP CAPIXABA

Descoberta por Moisés Nascimento, a capixaba e TOP Internacional Mariana Barcelos, acaba de desembarcar no Brasil para cumprir compromissos profissionais na temporada de moda brasileira. Mariana, que acaba de chegar da Europa, participa do SPFW e das coleções que são lançadas em seguida.

FESTA JUNINA

Douglas Rodrigues, Dani Frinhani e Ana Paula Leite: arraiá em spa urbano, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Tales Machado, atual presidente do Sindirochas, foi eleito presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) durante Assembleia Geral Extraordinária virtual realizada nesta segunda, 28. Fabio Cruz, atual vice-presidente da entidade, foi reeleito para o cargo. O empresário Frederico Robison, que esteve à frente da associação nacional do setor de rochas ornamentais por três anos, seguirá como conselheiro da nova chapa eleita.

Casa 34 é a nova exposição do artista plástico Rick Rodrigues na OÁ Galeria Arte Contemporânea, em Vitória (ES), que ficará em cartaz de 13 de julho a 27 de agosto. A mostra apresenta bordados sobre diversos suportes, fotografias, objetos do cotidiano, miniaturas e fragmentos da casa, pequenas instalações com brinquedos e um vídeo. O conjunto de obras começou a ser produzido em 2016, quando a residência dos avós paternos do artista foi vendida e demolida.

O deputado Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas, promove nesta quarta-feira (30), às 14h, reunião do colegiado que vai debater sobre a assistência social nos municípios e no Estado, de um modo geral, e os desafios da área.

A edtech capixaba Gama Ensino, fundada por Nilton Sagrilo, tem crescido de forma tão rápida que, do espaço atual em Jardim da Penha, passará para uma sede exclusiva localizada na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Ufes. O projeto, que tem assinatura da Angatu Arquitetura, conta com 400 metros quadrados, dois pavimentos e vai disponibilizar 4 salas de aula, locais para estudos coletivos e individuais, cantina autônoma e espaço de socialização.

O piloto capixaba Hugo Cibien intensifica a rotina de treinos nos próximos dias para disputar a terceira etapa da Império Endurance Brasil, que acontece no dia 03 de julho, no Rio Grande do Sul.

Acontece nesta terça-feira (29), às 19 horas, o lançamento virtual do livro “A verdade dos processos”, do professor e advogado Raphael Câmara. O livro traz análises inéditas sobre autos criminais do século XIX e detalhes sobre o cotidiano de Vitória na época. A obra é fruto da tese de doutorado de Câmara, com análise minuciosa de 29 autos criminais capixabas. A apresentação do livro foi escrita pela vice-governadora Jaqueline Moraes e o prefácio é assinado pelo desembargador Willian Silva. O livro já está à venda pelo site https://raphaelcamara.com.br/.