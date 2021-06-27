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Renata Rasseli

Ecoturismo é tendência do pós-pandemia no Brasil

Destinos como  Cânion do Itaimbezinho, Pantanal e Bonito registram grande procura na reabertura do turismo

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cânion do Itaimbezinho
Cânion do Itaimbezinho Crédito: Divulgação
Conhecido e exaltado por suas belezas naturais e culturais pelo mundo afora, o Brasil foi o destino escolhido por cerca de 19 milhões de estrangeiros nos últimos três anos, de acordo com o Ministério do Turismo. Mas, com a pandemia, o ecoturismo (turismo ecológico) virou moda entre os brasileiros. 
Segundo o empresário de turismo Sérvulo Clemont, dentre os destinos mais procurados estão o Cânion do Itaimbezinho, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; Pantanal e Bonito, em Mato Grosso do Sul.
"Mas apesar do aquecimento do mercado doméstico,  uma viagem de 7 dias para Pantanal e Bonito custa praticamente a mesma coisa do que passar 7 dias em Dubai, com aéreo, hospedagem em hotéis 4 estrelas e seguro", explica.
Dubai, Maldivas, Turquia, Israel e Egito, segundo Sérvulo, estão abertos e com  promoções atraentes para os viajantes brasileiros.

PEDRA AZUL

Mayka Schneider
Mayka Schneider: em final de semana nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

EXPANSÃO IMOBILIÁRIA NO ES E NO BRASIL

O empresário Douglas Vaz investe cada vez mais no segmento imobiliário e expande sua Vaz Desenvolvimento para diversos Estados do país. Um dos ousados projetos de Vaz, dessa vez em Cacoal, Rondônia, é o Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, um empreendimento que alia segurança e qualidade de vida e que contou com um investimento na ordem de 22,5 milhões.

CARAÍVA

Hinglyd Fonseca: dias de sol em Caraíva, Bahia
Hinglyd Fonseca: dias de sol em Caraíva, Bahia Crédito: Divulgação

SONO E SAÚDE MENTAL

Um estudo recente da Universidade da Califórnia (EUA), publicado na revista científica JAMA Psychiatry, mostrou que dormir e acordar mais cedo reduz o risco de depressão. O psiquiatra e diretor da Clínica Aube, Fabio Olmo, explica que isso tem relação com o ritmo circadiano. "Também conhecido como relógio biológico, o ritmo circadiano, quando regulado, melhora o funcionamento do 'eixo neuroendócrino', mantendo a saúde e o bom humor. E o principal regulador desse ritmo é o horário de sono. À medida que nossos olhos deixam de captar a luz, ao escurecer, aumentamos a produção de melatonina no organismo, o que impacta diretamente na qualidade do sono".

TALENTO CAPIXABA

Flávia Buaiz
Flávia Buaiz comanda a papelaria artística, a Origami Papel e Arte Crédito: Camilla Baptistin

HARMONIZAÇÃO FACIAL

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos estéticos no mundo. E quando o assunto é harmonização facial, a busca é ainda maior. O procedimento cujo objetivo é melhorar o equilíbrio estético da face por meio do reposicionamento tecidual e hidratação da pele está cada vez mais presente, principalmente entre os famosos. A biomédica especialista em estética avançada Nurya Gonçalves conta que a maior procura entre o público feminino é para realização de preenchimento labial. Já quando o assunto é a harmonização facial masculina, a maior procura é pelo preenchimento de mandíbula e mento (queixo). “Desde que sejam realizados na proporção ideal sem exageros, conseguimos realçar ainda mais a beleza do homem projetando e evidenciando o contorno facial, conferindo masculinidade e trazendo mais harmonia aos traços do rosto”, explica.

IATE CLUBE

Denise e Carlos Mesquita
Denise e Carlos Mesquita: sob o sol do inverno capixaba Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

O chef Juarez Campos fará uma visita às Paneleiras do Goiabeiras, na próxima terça-feira (29). Vai gravar um vídeo para suas redes sociais incentivando os capixabas a comprarem as famosas panelas de barro. "Sem a presença dos turistas, elas estão vendendo muito pouco e precisam do nosso apoio. 
O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES), Heliomar Venancio, tem encontro virtual com o deputado federal Amaro nesta terça-feira (29) . Em pauta, o presidente vai solicitar o apoio da deputado para o Projeto de Lei Complementar 55/2021, que visa permitir a atuação dos arquitetos como Micro Empreendedores Individuais – MEI.
O consultor especializado em Gestão e Negócios de Festas Infantis e principal especialista de buffet infantil do Brasil, Hubert Krause é um dos convidados especiais da inauguração do Vila Pindô - primeiro cerimonial infantil lúdico-ecológico totalmente indoor do Espírito Santo -, no dia 6 de julho, no Bairro de Fátima.
A farmacêutica Raigna Vasconcelos é a convidada da nutróloga especialista em Metabologia e Esporte, Fernanda Chierici, para falar sobre o tema “Menopausa, hormônios e nutracêuticos”, que desperta o interesse cada vez maior de uma gama de mulheres. O encontro será nesta segunda-feira( 28), no IG @drafernandachierici.
Zuleika Chaves e João Prata estão em contagem regressiva para inaugurar a Remax Action, em Vila Velha. A loja localizada na Avenida Champagnart, esquina com a Rua Joseph Zgaib promete aquecer o mercado imobiliário do Estado. Operada pelos próprios franqueados, a Remax está em mais de 118 países e conta com mais de 137 mil corretores, o que permite um leque de opções para compra ou venda de imóveis no Brasil e no mundo.
Cintia Dutra
Cintia Dutra posa com look de sua nova coleção Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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