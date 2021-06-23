ES lança o Circuito Turístico Três Santas para a temporada de inverno

Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina compõem o Circuito Três Santas Crédito: Divulgação

O Espírito Santo dá seu primeiro passo para a retomada do turismo, seguindo os protocolos sanitários exigidos pela pandemia. Será lançado oficialmente nesta quarta-feira (23), às 14h, no Palácio Anchieta, o Circuito Turístico Três Santas para a temporada de inverno 2021.

Com traços marcantes da imigração europeia no ES, o Circuito Turístico das Três Santas reúne as cidades de Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá.

Durante o lançamento, a Secretaria de Estado de Turismo lançará o e-book da região, sinalização vertical e anunciará obras de infraestrutura nas cidades. O evento contará com prefeitos da região, secretários de Turismo e Cultura, deputados e autoridades do Detran-ES e DER-ES. O e-book conta com dicas de hospedagem, gastronomia e pontos turísticos da região, facilitando a estadia do turista.

Lenise Loureiro. "Apresentaremos ainda uma parceria com o Sebrae-Es para melhorar a formação na arte de receber bem o turista e os nossos canais de divulgação como o novo site do Descubra o Espírito Santo e o nosso Instagram ", adianta a secretária

"Queremos fazer uma retomada do turismo de forma responsável, com todos os protocolos sanitários, promovendo o turismo dentro do próprio Estado e atraindo turistas de e Estados vizinhos. Neste primeiro momento, o turista vai buscar um destino no raio de 600 km." Lenise Loureiro - Secretária de Turismo do ES

Para o verão, o Estado deve lançar o Circuito Conceição da Barra e Itaúnas.

DIVERSIDADE NA TELONA

Filme "Wonderfull – Meu Eu Em Mim", de Dário Júnior Crédito: Itawi Albuquerque

A Mostra Quatro Estações, janela audiovisual que aborda as vivências da comunidade LGBTQIA+ completou 10 anos em 2020. Para celebrar este espaço diverso e pioneiro de exibição no Espírito Santo - e que integra a programação do Festival de Cinema de Vitória -, acontece no mês do orgulho, a Mostra Quatro Estações - 10 Anos.

Nos dias 26 e 27 de junho, sábado e domingo, a partir das 19 horas, no canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória serão exibidos 10 curtas-metragens, divididos em duas sessões (que ficarão disponíveis durante 30 dias) e com classificação indicativa de 18 anos.

Os filmes selecionados foram originalmente apresentados nas dez edições da Mostra Quatro Estações, dentre os que receberam o Troféu Marlene de Melhor Filme e os agraciados com menções honrosas. “A diversidade é uma das características do Festival de Cinema de Vitória. Apresentar vivências diversas, através do audiovisual, tanto em mostras temáticas quanto em toda a programação, é uma das marcas do evento. A Mostra Quatro Estações é um espaço para celebrar, refletir e estimular a empatia sobre as novas possibilidades de existências” diz Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.

Entre os filmes que serão exbiidos está "Wonderfull – Meu Eu Em Mim", de Dário Júnior, que conta a trajetória de Natasha Wonderfull e de sua experiência como mulher trans, enfermeira e militante.

SANTA TERESA

Luiz Paulo De Oliveira Santos e Christina Abelha: curtindo o frio das montanhas do ES Crédito: Divulgação

CAPIXABAS NO DOING BUSINESS

Luciana Júdice, Leonardo Gonoring e Renan de Angeli, do escritório Abreu Júdice Advogados, participaram do estudo Doing Business Subnacional Brasil 2021, elaborado pelo Banco Mundial, que traz, pela primeira vez, dados detalhados sobre o ambiente de negócios em todos os estados do Brasil, além de compará-lo com o de outras 190 economias do mundo. O documento mede aspectos da regulamentação que permitem ou impedem os empreendedores de abrir, operar ou expandir uma empresa — e traz exemplos de boas práticas que podem melhorar o ambiente de negócios.

ENSAIO

Paula Pitol ganhou um ensaio fotográfico de presente de aniversário Crédito: Mônica Zorzanelli

ALTA PERFOMANCE MÉDICA

Rodrigo Lugão, diretor técnico do Vitória Apart Hospital, recebeu médicos cirurgiões que atuam no hospital para apresentar o programa Médico Alta Performance. O projeto – que já acontece em outros estados do País - tem o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelos profissionais em suas áreas de atuação médica. O encontro foi na sede da Mercedes Benz e reuniu cirurgiões de diferentes especialidades que atuam no Estado.

COMEMORAÇÃO

Paulo e Lorena Torres e Amanda Dantas e Marcos Pereira: em comemoração do aniversário de clínica, na Praia do Canto. Crédito: Camilla Baptistin

NOVAS OBRAS NA SERRA

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra – parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário – informa que até julho será concluída implantação de 8,3 mil metros de rede coletora em quatro bairros da cidade, permitindo a conexão de 700 novos imóveis ao sistema para destinação correta do esgoto para tratamento. As obras fazem parte dos investimentos contínuos realizados pela PPP no município, que, nos seis anos de atuação, já investiu recursos da ordem de R$ 255 milhões, permitindo que o índice de cobertura subisse de 58% para 90%.

IATE CLUBE

Elissa ammar - leticia martinelli e Taiza Ammar; curtindo o sol do inverno capixaba Crédito: Mônica Zorzanelli

ON-LINE EM ALTA

O empresário e educador Daniel do Carmo segue otimista com o crescimento do ensino de idiomas on-line na pandemia. O proprietário da Woo-Hoo, escola de idiomas capixaba e 100% on-line, comemora o crescimento da procura pelo seu método de ensino à distância que atende brasileiros e estrangeiros que querem dominar outro idioma. No primeiro semestre deste ano, a procura por turmas aumentou 50%. Segundo o empresário, a escola deve expandir, mas não abandonar o ensino on-line.

PRÉ-WEDDING

Lucas Rezende e Giulian Ola: pré-wedding na Rota do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Sarah Dias

RR NEWS

Giovanna Rosa convida para a solenidade oficial de lançamento de Associação dos Fornecedores de Eventos Sociais do Espírito Santo (AFESTA), no dia 30 de junho, no Restaurante Do Papa Gourmet, Enseada do Suá.

Será celebrada nesta quinta-feira (23), às 18h30, na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, a missa de 7º dia de falecimento do fotógrafo Jorge Sagrilo. A celebração será transmitida também no Youtube da paróquia.

O escritório Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial assinou contrato “pro bono" de prestação de serviços jurídicos para o movimento “Mães Que Oram Pelos Filhos" Sob o comando da especialista em Recursos Humanos, Ângela Abdo, a organização promove atividade apostólica e se coloca em batalha espiritual para salvação e restauração das famílias. Hoje, conta com mais de 2.000 grupos registrados no Brasil e 30 no exterior, incluindo países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, Dubai e Cuba.