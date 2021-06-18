Vitória reabre para turismo com volta do passeio em ônibus panorâmico

O Capixaba Bus Tour oferece um city tour pela cidade de Vitória e Vila Velha Crédito: Elizabeth Nader

Vitória, a capital do Espírito Santo, deu o pontapé inicial para a retomada do turismo de lazer. Depois de um período parado devido à pandemia , o Capixaba Bus Tour volta a circular neste sábado (19), seguindo todos os protocolos sanitários de segurança. Com 49 lugares, o ônibus panorâmico oferece um tour pelos principais pontos turísticos da cidade, como a Orla de Camburi, o Centro Histórico, o Projeto Tamar e o Espaço Baleia Jubarte, atravessa a Terceira Ponte e passa pela Orla da Praia do Costa, Museu Vale e Farol de Santa Luzia.

O relançamento do tour foi nesta quinta-feira (17), com saída do Píer de Iemanjá, na Orla de Camburi, para um grupo de formadores de opinião e equipe da PMV. A solenidade contou com a presença do prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, da vice Capitã Estefane, da presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Camila Dalla Brandão, da diretora de Turismo da CDTIV, Luzia Toledo, e do secretário de Cultura, Luciano Gagno.

Os convidados para o passeio de relançamento fizeram duas paradas: Projeto Tamar e Espaço Baleia Jubarte, na Enseada do Suá. Mas o passeio completa contempla 20 pontos da cidade, 6 paradas e tem a duração de 8h. Mais informações pelo whatsapp (27) 99606-3500, pelo telefone (27) 3325-2000 ou pelo Instagram

Camila Dalla Brandão, Lorenzo Pazolini e Luzia Toledo: na solenidade de reabertura do turismo de lazer em Vitória com a volta do Capixaba BusTour Crédito: Renata Rasseli

Tour pela cidade de Vitória

CAPIXABAS EM BRASÍLIA

Empresários capixabas participaram de uma comitiva que foi a Brasília nesta quarta-feira (16) para assinatura de um convênio setorial do setor de rochas ornamentais com a Apex-Brasil para promoção das rochas brasileiras no mercado internacional.

A solenidade contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além políticos da bancada capixaba, baiana e mineira e a presidente da Findes, Cris Samorini.

A presidente da Findes, Cris Samorini, entregando um jogo de xadrez esculpido com rochas capixabas ao ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França Crédito: Gerdan Wesley

Durante a solenidade, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mencionou o trabalho e engajamento da empresária Cris Samorini à frente da Findes. "Essa conquista é fruto do esforço da Federação para trazer mais oportunidades e dinamismo para a economia local e desenvolver o Espírito Santo e o país!", disse Cris.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Daniela Abaurre Ferrari e Rodrigo Pimentel: celebrando os 5 anos da filha Helena Crédito: Thuanny Louzada

NOVOS TEMPOS, NOVOS PRÉDIOS

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) indica crescimento da ordem de 30% na adoção do home office no Brasil no pós-pandemia. Empresas dos mais diferentes segmentos já adotaram o formato desde o ano passado e a tendência de trabalhar em casa deve continuar. De olho no comportamento das famílias, o mercado imobiliário já desenvolve empreendimentos que atendem as novas demandas.

Rachel Menezes, da MZI, incorporou no lançamento da Enseada do Suá uma sala de reunião como área comum, que poderá atender de forma compartilhada os futuros moradores. A novidade é apenas um dos diferenciais do Landscape, que inova trazendo para o Estado o conceito de arquitetura biofílica.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Khalila Cotrim, Priscila Passamani, Brisa Clem e Flávia Fardim: celebrando a vida" Crédito: Divulgação

RR NEWS

A dermatologista Karina Mazzini desembarcou nesta quinta-feira (17) em São José do Rio Preto para fazer um curso hands on sobre emagrecedores e firmadores faciais, que proporcionam efeito lifting no rosto. "Nos últimos anos, a procura por procedimentos estéticos não-cirúrgicos cresceu muito. Os avanços tecnológicos permitem resultados cada vez mais naturais, menos invasivos, preventivos e com rápida recuperação”, afirma a dermatologista.

O professor de piano e teclado Bruno Leão realiza durante cinco finais de semana dos meses de junho e julho de 2021 a primeira edição das Audições de Inverno. O evento contará com participação de 66 alunos e apresentação de Wesley Sathler.

Flavia Gama comanda uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha Especial Férias, no dia 3 de julho. O encontro será virtual com transmissão ao vivo pelo Instagram @buaizalimentos, a partir das 10h. Como já é tradição, os pequenos farão muita arte na cozinha e aprenderão, de forma divertida e lúdica, o preparo de uma receita de Pizza de Brownie. Para participar, basta se inscrever na loja Kouzina, na Praia do Canto, doando 2kg de leite em pó que serão entregues à Creche Pequeno Lar.

Lara Rosado, jornalista Crédito: Divulgação

A jornalista e editora adjunta de Imóveis & Cia de A Gazeta, Lara Rosado, brilhou na apresentação e mediação das lives do Talk Imóveis 2021 de A Gazeta. Para conduzir um projeto ao vivo em grande estilo pela primeira vez na carreira, a jornalista contou com produção feita pela equipe talentosa do Be SPA Urbano, na Praia do Canto.

Cris Rocha partiu para São Paulo para acompanhar sua filha Julia, que faz pós-graduação em Nutrição Hospitalar no Hospital Albert Einstein, e para conferir novidades para as criações de sua box de luxo.

Fernanda Prates visita a Fazenda Borrielo, que fica em Andradas, São Paulo. Fica até dia 24 na capital paulista.