ES vira destino queridinho de "elopement wedding" no Brasil

Jéssica e Lídio, casal de Brasília, casaram-se na Praia Secreta, em Vila Velha, com cerimônia conduzida por Liandra Zanette Crédito: Juliana e Fagner Fotografias

Jéssica Alves dos Santos (30) e Lídio Junio Custódio Pinto (25) saíram de Brasília, onde trabalham com análise de documentação e projetos em uma empresa de Engenharia em Telecomunicações, para se casarem na Praia Secreta, em Vila Velha. Eles fazem parte do time de casais que elegeram o ES para o (30) e(25) saíram de Brasília, onde trabalham com análise de documentação e projetos em uma empresa de Engenharia em Telecomunicações, para se casarem na Praia Secreta, em Vila Velha. Eles fazem parte do time de casais que elegeram o ES para o "elopement wedding" , estilo de casamento no qual o noivo e a noiva optam por viajar para algum lugar distante ou fora da cidade para se casar em cerimônia bem intimista e muitas vezes, somente a dois.

"Por conta da pandemia ficamos impossibilitados de fazer uma cerimônia convencional (ainda bem rsrs) e eu também nunca tive esse sonho de casar na igreja rodeada de pessoas! Queríamos uma cerimônia intimista na praia com pé na areia. A cerimônia só contou com os noivos e a equipe necessária para fazer tudo acontecer. Fizemos transmissão ao vivo para familiares e amigos próximos. Eu amei tudo. " Jéssica Alves dos Santos - Noiva

O casamento contou com o time formado Liandra Zanette (celebrante), Lorena Hombre (cerimonialista), Maison Rosee (decoração, Juliana e Fagner Fotografias e Ed Filmes.

O Estado já conta até com um grupo de fornecedores que oferece todas as facilidades para o casal que vem de fora, como celebrante, decoração, foto, filmagem e cerimonialista. Um exemplo é o Tão Nosso (@tao_nosso), que oferece pacotes para realizar o casamento a dois com bom custo-benefício.

Elopement Wedding de Jéssica e Lídio

VENCEDORES DO RECALL NA TELINHA DA TV GAZETA

Os vencedores do Recall de Marcas Rede Gazeta deste ano serão conhecidos, a partir da próxima segunda (21), durante a programação da TV Gazeta. Representantes das empresas premiadas vão aparecer em clipes inseridos nos comerciais da emissora agradecendo o público pelo título de "marca mais lembrada" em suas categorias. Alguns dos nomes que já participaram das gravações são: Cris Samorini, presidente da Findes; Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória; Giulianno Bresciani, head de Marketing e Inovação da Multivix; Mário Coutinho, diretor comecial do Extrabom Supermercados; e Sérgio Tristão, presidente da Realcafé (Café Cafuso).

Estúdio virtual do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Em mais uma inovação desta 29ª edição do Recall, os vídeos vão contar com um cenário virtual feito em projeção 3D para ser o "palco" da grande premiação, pondo os ganhadores sob os holofotes sem aglomeração! As gravações também estão seguindo todos os protocolos de saúde, sendo feitas individualmente, com horários agendados, higienização e distanciamento entre a equipe e os representantes das marcas.

AMIGAS

Emanuelle Zago Rabelo, Karina Barcelos Alcântara, Renata Mello Toledo, Fernanda Gama, Tatiana Mannarino Lopes: celebrando a amizade! Crédito: Divulgação

FAMES COMEMORA 67 ANOS

Para marcar o seu aniversário de 67 anos, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) realiza, de 21 a 24 de junho, o “Ciclo Comemorativo de Palestras”, com a participação de professores e pesquisadores renomados na área acadêmica e musical.

As palestras serão transmitidas, ao vivo, pelo canal da Fames no YouTube, sempre a partir das 19h30. A abertura do evento acontece na segunda-feira com a palestra do jornalista e escritor José Roberto Santos Neves, que vai expor o tema "A Música do Espírito Santo: sua História, Discos e Personagens".

Na terça-feira, o mestre em Regência Orquestral Dario Sotelo, da City University, e o maestro e palestrante doutor Matthew George, da University of North Texas, vão abordar o tema “Reflexões sobre a atividade musical em tempos de pandemia: perspectivas futuras”.

A programação prossegue na quarta-feira, com a palestra da professora PhD em Educação Musical, Cecília Cavalieri, da University of London Musical, sobre o tema "Protagonismo criativo na educação musical". O encerramento será na quinta-feira, com o professor doutor Paulo Tiné, da Unicamp, que vai falar sobre "O arranjo como metalinguagem na Música Brasileira".

EXPOSIÇÃO

Ivana Izoton, Marina Chebabe e Flavia Dalla Crédito: Divulgação

Ivana Izoton recebeu na Parede Galeria, galeria de arte que fica dentro de sua joalheria na Praia do Canto, a artista Marina Chebabe para inaugurar a mostra “Consciência e Energia em Dança”, com curadoria de Flávia Dalla Bernardina. A artista apresenta 22 pinturas em aquarela, em pequenos formatos, embebidas em sua base pela energia do café. A mostra fica aberta até o dia 16 de julho.

FAMÍLIA

Gabriela Kiepert e os filhos Rafael e Theo Kiepert Crédito: Divulgação

RR NEWS

A presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Camila Brandão, e a diretora de Turismo da CDTIV, Luzia Toledo, convidam para o Tour pela Cidade de Vitória, nesta quinta-feira (17), com saída do Píer de Iemanjá, em ônibus panorâmico.

Idalberto Moro, presidente do Sincades, recebe a publicitária e especialista em Marketing e em Comunicação em Mídias Digitais, Marina Monteiro, para curso do Programa Sincades de Produtividade (PSP) de Comunicação e Marketing Digital. Em pauta, as principais transformações do ambiente de marketing, o comportamento do consumidor na era digital, desafios das plataformas digitais e suas oportunidades, entre outros. Os encontros serão transmitidos pela plataforma Zoom e acontecem em três momentos ao longo deste mês.

A cirurgiã Letícia Rizzo estará nesta sexta-feira (18) realizando procedimentos com lasers, no Instituto Hirle. Será uma manhã inteira para atendimentos como: remoção de tatuagens, tratamento de melasmas e cicatriz de acne.

A advogada trabalhista Ana Luiza Magnago participa de curso sobre Iniciação à Advocacia Trabalhista promovido pela OAB-ES. A apresentação da especialista será nesta quinta-feira, às 18 horas, via plataforma Zoom. Participam do mesmo curso o juiz do trabalho Cassio Moro e o advogado Alberto Nemer. A mediação é do advogado Baltazar Bittencourt.

A psicóloga Sátina Pimenta, a tabeliã Marla Camilo e as advogadas Paula Schmildt e Josânia Pretto criaram o projeto Poderosas sem Conflitos, na web. Elas têm sido convidadas pela jornalista Ivana Esteves para falar de temas polêmicos no seu programa, Conexões Criativas, que vai ao ar no canal 525 da Net (TV Ambiental) e no Youtube. Nesta semana, está indo ao ar o debate sobre partilha de bens e disputas sucessórias.

O embaixador da Itália, Francesco Azarello, e o deputado federal, Evair de Melo Crédito: Divulgação